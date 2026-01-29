Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 1.240 auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,28 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 473,93 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.478,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +4,13 %/+32,23 % bedeutet.