ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1600 Euro - 'Outperform'
- Kursziel für ASML auf 1600 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt "Outperform" trotz schwacher Aktie.
- Umsatzprognosen bis 2030 wurden angehoben.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am Mittwochabend. Diese "Marktirrationalität" biete eine Kaufgelegenheit. Dai sieht das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2026 deutlich über der Konsensprognose, weshalb er seine Umsatzschätzungen für die Jahre bis 2030 anhob. Dagegen sehe die Spanne für das Margenziel etwas schwach aus./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 1.240 auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,28 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 473,93 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.478,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +4,13 %/+32,23 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1600 Euro
07:07
Quelle stock3
Quelle: Stock3
BOFA erhöht das Kursziel für ASML von 1454 EUR auf 1583 EUR. Buy.
DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ASML von 1300 EUR auf 1500 EUR. Buy.
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
