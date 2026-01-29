Deutlicher Kurssprung bei der Freeport-McMoRan Aktie - 29.01.2026

Mit einer Performance von +8,69 % konnte die Freeport-McMoRan Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Freeport-McMoRan Aktie. Nach einem Plus von +1,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 57,84€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Freeport-McMoRan Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +62,81 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Freeport-McMoRan um +31,59 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,88 % 1 Monat +24,55 % 3 Monate +62,81 % 1 Jahr +68,13 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,29 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,90 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +3,27 %.

Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?

Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.