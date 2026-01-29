Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben unerwartet viele Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt. In der vergangenen Woche wurden 209.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 205.000 Anträgen gerechnet.

Allerdings wurde die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor deutlich nach oben revidiert, um 10.000 auf 210.000. Trotz des Anstiegs bleibt das Niveau der Hilfsanträge im Vergleich der vergangenen Jahre weiter niedrig.