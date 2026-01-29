Chemiekonzern Dow streicht mehr als jede zehnte Stelle

Alles klar. Verstehe, du hast die dein Investmentbudget vorbereitet und schießt dich nur etwas warm. Antizyklisches Handeln in so einer Branche wurde in der Vergangenheit auch stets belohnt.





Ich persönlich denke, wir sehen den Tiefpunkt bzw. die Talsohle in der Chemiebranche frühestens Mitte 2026. Sollten die USA in eine Rezession kommen(man kann sich jetzt darüber streiten ob sie es vielleicht schon ein wenig sind oder nicht, wobei das gesamtwirtschaftliche Gebilde sehr inhomogen ist), könnte es bei einigen Aktien im Sektor auch zu einem Überlebenskampf kommen.





Ich meine LYB zum Beispiel hat in der Vergangenheit(2009) mit Chapter 11 bereits einmal gezeigt, wie so etwas im Worst-Case ablaufen kann. Finanzkrise war ja 2008.

Wenn die Firmen eine Debt-to-Ebidta Ratio von 6 oder mehr in einem länger andauernden Rezessionsszenario ausweisen, wird es mit Refinanzierungen ggf. auch schwieriger bis schwierig. Und die Margenkompression im Sektor ist momentan enorm, bei DOW ist die Marge meines Erachtens nach mittlerweile auf 2 Prozent geschrumpft. Stichwort Überkapazitäten treffen schwache Nachfrage.





Das Beispiel soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ich LYB momentan für ausfallgefährdet halte. Gibt ja Kandidaten wie Celanese wo es um die Debto-to-Ebidta noch wesentlich schlechter bestellt ist. Nicht umsonst ist der Kurs so extrem unter die Räder geraten. Wenn jetzt zügig zur "Normalität" zurückgekehrt werden würde, wäre dort ein 2x-4x Szenario möglich. Auf der anderen Seite natürlich auch ein hoher Verlust bis hin zum Totalverlust, wenn beispielsweise 2-3 Jahre oder gar 5 Jahre Rezession folgen würden.





Dann mal viel Glück bei deinen Investments.





Ich meine im Moment kann man ja nur warten, bis sich ein Boden(in der Charttechnik) bildet und sich die Gesamtwirtschaftliche Lage etwas klarer darstellt. Ich denke Anfang 2026 kann man mal einen erneuten Blick riskieren.