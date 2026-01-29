Formerra wird medizinische Compounds von Foster in Europa vertreiben

Durch die erweiterte Vereinbarung wird das europäische Portfolio von Formerra im Bereich Gesundheitswesen um lebensrettende Foster-Compounds erweitert.

PUTNAM, CT UND ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 29. Januar 2026 / Formerra und GEON Performance Solutions gaben heute eine Vereinbarung bekannt, wonach Formerra zum bevorzugten Vertriebspartner für medizinische Compounds von Foster, LLC in Europa ernannt wurde. Damit ergänzt Formerra sein bestehendes Vertriebsnetz für diese Materialien in Nord- und Südamerika und kann nun Kunden in allen Regionen bedienen, die dasselbe Produkt benötigen.

Nach der Übernahme von Foster durch GEON im Januar 2025 baut die Vereinbarung auf der langjährigen, globalen Partnerschaft zwischen Formerra und GEON im Bereich flexibler und starrer PVC- und gefüllter Polypropylen-Materialien auf.

„Die Einführung des medizinischen Produktportfolios von Foster in Europa stärkt unsere Fähigkeit, Hersteller im Gesundheitswesen in der gesamten Region mit spezialisierten Compounds und lokalem Fachwissen zu unterstützen, das sie benötigen, um sich in komplexen regulatorischen Umgebungen zurechtzufinden“, sagte Kelly Wessner, Vice President, Key Accounts, Formerra. „Aufbauend auf der Dynamik unserer Partnerschaft in Amerika freuen wir uns, diese bewährten Lösungen nun auch europäischen Kunden anzubieten, die höchste Standards bei Materialien für medizinische Geräte verlangen.“

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung kundenspezifischer medizinischer Polymercompounds liefert Foster hochentwickelte, erstklassige Polymerformulierungen, die auf anspruchsvolle Anforderungen zugeschnitten sind. Das Portfolio umfasst Optionen wie röntgendichte Compounds und Qualitäten, die die Anforderungen der USP-Klasse VI erfüllen und den Erwartungen der ISO 10993 entsprechen. Diese Materialien kommen in kritischen Endanwendungen im gesamten Gesundheitswesen zum Einsatz, darunter implantierbare Produkte und andere hochspezialisierte Anwendungen.

„Durch die Erweiterung unseres Foster-Portfolios in Europa mit Formerra können wir die wachsende Nachfrage von Herstellern im Gesundheitswesen in einem der dynamischsten Märkte für medizinische Geräte weltweit bedienen“, sagte Arthur Adams, Chief Commercial Officer bei GEON. „Diese Expansion unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Innovationen in lebensrettenden Anwendungen weltweit zu unterstützen.“