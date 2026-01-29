UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Die Investoren rechneten für das vierte Quartal mit einem währungsbereinigten Nettoumsatzwachstum des Zahlungsabwicklers von mindestens 20 Prozent, schrieb Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies stimme mit seiner Prognose weitgehend überein./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 1.289EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2000

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

