Kissigs Börsengeschichte(n): Am 29.01.1886 meldete Carl Benz das erste Automobil zum Patent an - doch dahinter steckte eigentlich seine Frau. Natürlich...

Am 29.01.1886 meldete der deutsche Ingenieur Carl Benz ein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" zum Patent an. Diese Anmeldung, die unter der Nummer DRP 37435 eingetragen wurde, markiert rückblickend einen der bedeutendsten Wendepunkte der Technik- und …



