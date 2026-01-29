ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Flatexdegiro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel für Flatexdegiro auf 43 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund starker Dynamik.
- Wichtige Kennzahlen für Dezember bereits veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 42,32 auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +12,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,02 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -23,81 %/+2,38 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nun habe ich ca 330% Buchgewinne im Kasten...Hektiker und Zocker hätten 25% gemacht?
Die Bundesbank übermittelt abend den letzten Zahllauf des Tages mit der Valuta des Folgetages. Flatex gibt das dann 1 zu 1 weiter, da Sie das Geld auch erst valutarisch am Folgetag gutgeschrieben bekommen...
Schöne Meldung von soeben.....sehr gut für uns Investierte....dieser Trend wird stärker....immer mehr erkennen, es ist ein Teil der Vermögensallokation
flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien
- Mehr als 2 Millionen Kunden von flatex und DEGIRO haben jetzt Zugang zum Kryptohandel
- Handelsmodell von flatexDEGIRO bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten