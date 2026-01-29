    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Flatexdegiro - 'Buy'

    • Deutsche Bank hebt Kursziel für Flatexdegiro auf 43 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund starker Dynamik.
    • Wichtige Kennzahlen für Dezember bereits veröffentlicht.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/mis

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 42,32 auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +12,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -23,81 %/+2,38 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
