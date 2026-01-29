Deutsche Bank Research hebt Ziel für Flatexdegiro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 42,32 auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +12,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,02 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -23,81 %/+2,38 % bedeutet.