GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich schwache Kursindikation sei wohl Folge weiter steigender Investitionen, die erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure führten, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:02 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,44 % und einem Kurs von 373,6EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Gabriela Borges

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 655

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 $ , was eine Steigerung von +34,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer