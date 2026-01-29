GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich schwache Kursindikation sei wohl Folge weiter steigender Investitionen, die erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure führten, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,44 % und einem Kurs von 373,6EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 655
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
