Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 147 auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +10,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 114,22 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -5,33 %/+23,63 % bedeutet.