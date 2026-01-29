    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Siemens Energy auf 170 Euro angehoben
    • Hohe Nachfrage nach Gasturbinen, positive Trends
    • Stimmung für Windkraft in Europa verbessert sich
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 147 auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +10,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 114,22 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -5,33 %/+23,63 % bedeutet.


