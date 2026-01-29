ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'
- Kursziel für Siemens Energy auf 170 Euro angehoben
- Hohe Nachfrage nach Gasturbinen, positive Trends
- Stimmung für Windkraft in Europa verbessert sich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 135 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Gasturbinen scheine hoch wie nie, schrieb Gael de-Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sowie zuletzt positive Nachrichten aus den USA und Deutschland. Zudem bessere sich die Stimmung in Europa für das Thema Windkraft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 147 auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +10,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 114,22 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -5,33 %/+23,63 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Das gewisse Leute über Kursrücksetzer von 2 oder 3 Prozent hier rumjaulen kann ich nicht verstehen. Ja, man soll ja nicht versuchen auf fahrende Züge auf zu springen, sowas kann schief gehen. Wohl denen, die wie ich hier schon länger "für long" investiert sind. Mein Anteil hat sich jedenfalls schon vervielfacht; und ich denke garnicht daran abzugeben. Die langfristigen Aussichten sind einfach zu gut. Einige sollten vielleicht in der Kneipe den Daddelautomaten nutzen um ihren eigenen Kick zu haben. Ein Invest ist und bleibt ein Invest zumal wenn irgedwann hier auch noch Dividenden winken. Weiterhin allen Erfolg.
Die besten Werte sind die, bei denen ein günstiger Rückkauf nicht klappt ;-)