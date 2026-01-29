JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analyst Derald Goh hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Einigung zwischen dem Schweizer Versicherer und Beazley bezüglich der Übernahme des britischen Konkurrenten im Spezialversicherungsmarkt weiterhin für möglich. Nachdem Beazley Zurichs Offerte am 22. Januar abgelehnt hat, habe er nun ein vereinfachtes Fusionsmodell erstellt, um Investoren in ihrer Einschätzung über die möglichen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen von Zurich zu unterstützen./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 600,1EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Derald Goh

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 520

Kursziel alt: 520

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

