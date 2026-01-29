    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Analyst Derald Goh hält laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Einigung zwischen dem Schweizer Versicherer und Beazley bezüglich der Übernahme des britischen Konkurrenten im Spezialversicherungsmarkt weiterhin für möglich. Nachdem Beazley Zurichs Offerte am 22. Januar abgelehnt hat, habe er nun ein vereinfachtes Fusionsmodell erstellt, um Investoren in ihrer Einschätzung über die möglichen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen von Zurich zu unterstützen./ck/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:16 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 600,1EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Derald Goh
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 520
    Kursziel alt: 520
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



