JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen des US-Konkurrenten Altria auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Der US-Zigarettenmarkt habe weiterhin einen Trend zu günstigeren Produkten verzeichnet, schrieb Philip Spain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält Imperial Brands weiterhin für besser aufgestellt als BAT, um in einem von günstigeren Produkten geprägten Umfeld Marktanteile zu gewinnen, was auf die starken Discount-Marken von Imperial Brands zurückzuführen sei./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 50,70EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Philip Spain

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41,5

Kursziel alt: 41,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

