First Solar Aktie mit Kurseinbruch - 29.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die First Solar Aktie. Mit einer Performance von -12,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,83 %, geht es heute bei der First Solar Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die First Solar Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,69 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um -12,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei First Solar auf -18,02 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

First Solar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,33 % 1 Monat -20,04 % 3 Monate -10,69 % 1 Jahr +32,05 %

Informationen zur First Solar Aktie

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,95 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von First Solar

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,96 %.

First Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.