Börsenstart USA - 29.01. - US Tech 100 schwach -1,32 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.900,93 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,44 %, Honeywell International +3,40 %, Chevron Corporation +1,91 %, Merck & Co +1,51 %, Travelers Companies +1,23 %

Flop-Werte: Microsoft -6,90 %, Salesforce -5,04 %, Amazon -2,23 %, Nike (B) -1,28 %, NVIDIA -1,24 %

Der US Tech 100 steht aktuell (16:00:55) bei 25.695,44 PKT und fällt um -1,32 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +3,44 %, Honeywell International +3,40 %, Comcast (A) +3,12 %, Vertex Pharmaceuticals +1,40 %, Xcel Energy +1,30 %

Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -9,37 %, Workday (A) -8,62 %, Intuit -6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,93 %, Microsoft -6,90 %

Der S&P 500 steht bei 6.930,74 PKT und verliert bisher -0,67 %.

Top-Werte: Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +14,63 %, Lockheed Martin +7,18 %, Carnival Corporation +6,73 %, Trane Technologies +6,22 %, Norwegian Cruise Line +5,95 %

Flop-Werte: First Solar -12,56 %, Workday (A) -8,62 %, ServiceNow -7,04 %, Intuit -6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,93 %