Börsen Start Update
Börsenstart USA - 29.01. - US Tech 100 schwach -1,32 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.900,93 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Caterpillar +3,44 %, Honeywell International +3,40 %, Chevron Corporation +1,91 %, Merck & Co +1,51 %, Travelers Companies +1,23 %
Flop-Werte: Microsoft -6,90 %, Salesforce -5,04 %, Amazon -2,23 %, Nike (B) -1,28 %, NVIDIA -1,24 %
Der US Tech 100 steht aktuell (16:00:55) bei 25.695,44 PKT und fällt um -1,32 %.
Top-Werte: Diamondback Energy +3,44 %, Honeywell International +3,40 %, Comcast (A) +3,12 %, Vertex Pharmaceuticals +1,40 %, Xcel Energy +1,30 %
Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -9,37 %, Workday (A) -8,62 %, Intuit -6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,93 %, Microsoft -6,90 %
Der S&P 500 steht bei 6.930,74 PKT und verliert bisher -0,67 %.
Top-Werte: Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +14,63 %, Lockheed Martin +7,18 %, Carnival Corporation +6,73 %, Trane Technologies +6,22 %, Norwegian Cruise Line +5,95 %
Flop-Werte: First Solar -12,56 %, Workday (A) -8,62 %, ServiceNow -7,04 %, Intuit -6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.