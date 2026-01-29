ASTA Energy Solutions legt IPO-Preis auf EUR 29,50 fest
ASTA Energy Solutions AG startet an der Börse durch: Mit frischem Kapital, starkem Free Float und internationalem Wachstumskurs beginnt der Handel der Aktie „1AST“ in Frankfurt.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- ASTA Energy Solutions AG hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 29,50 je Aktie festgelegt.
- Im Rahmen des Angebots wurden ca. 6,45 Mio. Aktien platziert, darunter ca. 4,24 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung.
- Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beträgt ca. EUR 125 Mio., um das internationale Wachstum zu beschleunigen.
- Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird auf ca. EUR 420 Mio. geschätzt, mit einem Free Float von ca. 39%.
- Der Handel der Aktien wird voraussichtlich am 30. Januar 2026 unter dem Symbol „1AST“ an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.
- Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator, unterstützt von COMMERZBANK, Raiffeisen Bank International und Baader Bank.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte