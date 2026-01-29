    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASTA Energy Solutions AktievorwärtsNachrichten zu ASTA Energy Solutions
    ASTA Energy Solutions legt IPO-Preis auf EUR 29,50 fest

    ASTA Energy Solutions AG startet an der Börse durch: Mit frischem Kapital, starkem Free Float und internationalem Wachstumskurs beginnt der Handel der Aktie „1AST“ in Frankfurt.

    • ASTA Energy Solutions AG hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf EUR 29,50 je Aktie festgelegt.
    • Im Rahmen des Angebots wurden ca. 6,45 Mio. Aktien platziert, darunter ca. 4,24 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung.
    • Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft beträgt ca. EUR 125 Mio., um das internationale Wachstum zu beschleunigen.
    • Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird auf ca. EUR 420 Mio. geschätzt, mit einem Free Float von ca. 39%.
    • Der Handel der Aktien wird voraussichtlich am 30. Januar 2026 unter dem Symbol „1AST“ an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.
    • Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator, unterstützt von COMMERZBANK, Raiffeisen Bank International und Baader Bank.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
