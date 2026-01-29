    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer London Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer London Rolling

    Kupfer schießt auf Rekord - stärkster Sprung seit über 16 Jahren

    An der LME schoss Kupfer über 14.400 US$/t – befeuert von rekordhohen SHFE-Volumina und Rohstoff-Momentum. Warum Contango und schwächere China-Nachfrage das Bild dennoch komplizieren.

    Der Kupfermarkt ist mit außergewöhnlicher Dynamik ins Jahr gestartet. An der London Metal Exchange (LME) verzeichnete Kupfer jetzt den kräftigsten intraday-Anstieg seit mehr als 16 Jahren – und markierte dabei erstmals Kurse oberhalb von 14.400 US-Dollar je Tonne. Medienberichten zufolge war die Bewegung weniger das Ergebnis neuer fundamentaler Signale, sondern vor allem Ausdruck einer ausgeprägten Spekulationswelle, die ihren Ursprung in China hatte und in den asiatischen Handelsstunden besonders sichtbar wurde.

    Der starke Impuls setzte gegen 2.30 Uhr Londoner Zeit ein – genau in dem Zeitfenster, in dem chinesische Marktteilnehmer üblicherweise den Handel prägen. Innerhalb von weniger als einer Stunde sprang der LME-Preis um mehr als fünf Prozent. In der Spitze summierte sich der Tagesanstieg auf bis zu 10,1%. Damit erreichte Kupfer nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern setzte auch eine Aufwärtsbewegung fort, die seit Anfang Dezember bereits zu einem Plus von rund 25% geführt hat.

