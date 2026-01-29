    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow solide - Nasdaq beeindruckt von Microsoft

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine von großen Tech-Konzernen geprägte Flut von Geschäftszahlen hinterlässt am Donnerstag an den US-Börsen ein durchwachsenes Bild. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich noch relativ robust, doch an der Nasdaq-Börse stand der Handel im Spannungsverhältnis unterschiedlicher Reaktionen auf die Tech-Riesen Meta , Microsoft und Tesla .

    Deren Aktien reagierten stark unterschiedlich auf vorgelegten Zahlen, wobei Microsoft mit einem Kursrutsch um zehn Prozent negativ auffiel. Der Softwarekonzern schürte mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die Investitionen in die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Vor diesem Hintergrund gab der Nasdaq 100 zuletzt um 0,8 Prozent auf 25.819 Punkte nach.

    Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial lag nach fast einer halben Handelsstunde mit 0,1 Prozent im Plus bei 49.059 Punkten, während der marktbreite S&P 500 sich mit einem Abschlag von 0,4 Prozent auf 6.952 Zähler eher an der Nasdaq orientierte./tih/he

     

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,80 % und einem Kurs von 356 auf Tradegate (29. Januar 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 623,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,48 %/+90,81 % bedeutet.




