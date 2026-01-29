    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Katastrophenschutz

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ex-Minister schlagen Bundeskompetenz vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesetzliche Kompetenzen für Bund im Katastrophenfall nötig
    • Ministerpräsidentenkonferenz als unzureichendes Gremium
    • Balance zwischen Bundestag und Regierung während Krise wichtig
    Katastrophenschutz - Ex-Minister schlagen Bundeskompetenz vor
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Als Lehre aus den Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie haben zwei ehemalige Bundesinnenminister gesetzlich verankerte Kompetenzen für den Bund im Katastrophenfall vorgeschlagen. Die frühere Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fragte in einer Sitzung der Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Pandemie: "Wieso dürfen eigentlich die Katastrophenfälle nur die Länder ausrufen? Warum dazu keine entsprechende Kompetenz auf Bundesebene?"

    Ministerpräsidentenkonferenz kein geeignetes Krisen-Gremium

    Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte, die sogenannten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die während der Pandemie eine entscheidende Rolle gespielt hatte, seien letztlich nur "politische Verabredungen". Der CDU-Politiker fügte hinzu: "So kann man, glaube ich, in einer Krise nicht führen."

    Ruf nach Kompetenz des Bundes im Katastrophenfall

    Notwendig sei ein Bundeskatastrophenschutzgesetz, für das wohl eine Änderung des Grundgesetzes erforderlich wäre, sagte de Maizière. Bund und Länder müssten dann in Krisenstäben zusammenarbeiten. Für die Wirtschaft müsse es Mitwirkungspflichten geben.

    Derzeit liegt die Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung im Kriegs- und Spannungsfall beim Bund und für den Katastrophenschutz, der etwa bei Unglücken oder Naturkatastrophen greift, bei den Ländern. De Maizière sagte, diese Trennung sei nicht sinnvoll, da schließlich in beiden Fällen Ähnliches getan werden müsse, etwa Notunterkünfte aufgebaut oder Verletzte versorgt.

    Balance zwischen Legislative und Exekutive?

    Im Zentrum der Sitzung stand die Frage nach der Balance zwischen Bundestag und Regierung während der Pandemie sowie nach der Rolle der Opposition in der Krise.

    Die Enquete-Kommission mit Abgeordneten und Experten soll die Pandemie und ihre Folgen aufarbeiten. Mitte 2027 soll das Gremium einen Bericht mit Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen vorlegen. Die Pandemie hatte in Deutschland im Januar 2020 begonnen. Die letzten Schutzmaßnahmen liefen im April 2023 aus.

    Ministerpräsidentenkonferenz füllte eine Lücke

    Lena Gumnior (Grüne) sagte, vor der Pandemie habe man sich keine Gedanken gemacht, wie es in einer solchen Krisensituation laufen sollte. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe dann diese Lücke gefüllt.

    Der von der AfD als Sachverständiger vorgeschlagene ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, kritisierte, dem Bundestag habe während der Pandemie vielfach die notwendige Informationsgrundlage gefehlt. Deshalb habe er Entscheidungen getroffen, die er bei entsprechender Kenntnis so nicht getroffen hätte./abc/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Katastrophenschutz Ex-Minister schlagen Bundeskompetenz vor Als Lehre aus den Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie haben zwei ehemalige Bundesinnenminister gesetzlich verankerte Kompetenzen für den Bund im Katastrophenfall vorgeschlagen. Die frühere Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fragte in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     