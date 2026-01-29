Auftragseingang in der Industrie steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im November stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,6 Prozent gerechnet. Im Oktober waren die Aufträge um revidierte 1,2 Prozent (zunächst -1,3 Prozent) gefallen. Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen nur um 0,2 Prozent.

Die Aufträge für langlebige Güter legten laut einer zweiten Schätzung um 5,3 Prozent zu. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Ohne Transportgüter kletterten die Aufträge um 0,4 Prozent nach oben./jsl/he



