    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    AKTIE IM FOKUS

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft brechen ein - Wachstumsfragen

    Für Sie zusammengefasst
    • Big Tech: Microsoft-Aktien fallen über 10 Prozent.
    • Meta-Anleger jubeln, Microsoft-Anleger besorgt.
    • Kapazitätsengpässe bremsen Microsofts Cloud-Wachstum.
    AKTIE IM FOKUS - Microsoft brechen ein - Wachstumsfragen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Big Tech setzt am New Yorker Aktienmarkt nach Quartalszahlen von Microsoft und Meta die Akzente. Während die Meta-Anleger am Donnerstag jubeln, kommen jene von Microsoft ins Grübeln. So rutschten die Titel des Softwareriesen im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025 und verloren zuletzt mehr als 10 Prozent auf 432 US-Dollar. Der US-Technologiesektor stand unter Druck, der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich um seinen Vortagesschluss.

    Microsoft konnte zwar dank einer weiter hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste erneut kräftig zulegen, allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 nicht mehr so hoch aus wie im Vorquartal. Zusammen mit den Sorgen über die stark gestiegenen Kosten belastet das nachlassende Wachstum den Aktienkurs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    770,22€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    681,53€
    Basispreis
    3,56
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Microsoft-Aktien, die in den vergangenen Monaten bereits einen schweren Stand hatten, entfernten sich mit dem Abschlag am Donnerstag weiter vom Rekordhoch von rund 555 Dollar Ende Juli. Titel aus dem Software-Sektor wurden weltweit verkauft, was auch ein Kurseinbruch von 15 Prozent bei SAP zeigte.

    Der Ausblick von Microsoft für das Cloud-Geschäft im laufenden Quartal wurde überwiegend als eher verhalten eingestuft. Finanzchefin Amy Hood verwies erneut darauf, dass Kapazitätsengpässe das Wachstum in der Cloud-Sparte ausbremsen. Daher seien hohe Investitionen notwendig.

    Diese führten wohl erst einmal nicht zu nennenswert höherem Wachstumstempo im Cloud-Geschäft Azure, schrieb Gabriela Borges von Goldman Sachs und senkte das Kursziel um 55 auf 600 US-Dollar. Kapazitätsengpässe prägten weiter das Geschäft, hieß es von Mark Murphy von JPMorgan. Der Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal liege währungsbereinigt etwas unter den Erwartungen. Auch Murphy reduzierte das Kursziel, und zwar um 25 auf 550 Dollar.

    In den vergangenen Monaten kam Microsoft beim Ausbau der Infrastruktur nicht hinterher, unter anderem weil die Nachfrage nach Cloud-Angeboten und Produkten mit Künstlicher Intelligenz so stark gewachsen ist./ajx/zb/mis/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,93 % und einem Kurs von 359,6 auf Tradegate (29. Januar 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 623,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,46 %/+90,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Quartalszahlen: überwiegend starke Kennzahlen und Cloud‑Wachstum von etwa 38–40%, aber Marktreaktion wegen gestiegener Investitionen (+66%) und After‑Hours‑Kursrückgang bis rund −4%. Diskussionen zu Bewertung (KGV aktuell ~32, historisch 26–38), AI‑Investitionen versus Rendite, sowie positive Auftrags-/Partnerschaftsnews (Pentagon, Mercedes/F1) und Wettbewerbssorgen gegenüber Nvidia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Microsoft brechen ein - Wachstumsfragen Big Tech setzt am New Yorker Aktienmarkt nach Quartalszahlen von Microsoft und Meta die Akzente. Während die Meta-Anleger am Donnerstag jubeln, kommen jene von Microsoft ins Grübeln. So rutschten die Titel des Softwareriesen im frühen Handel auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     