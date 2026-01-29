Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SAP
Tagesperformance: -17,08 %
Tagesperformance: -17,08 %
Platz 1
Performance 1M: -22,01 %
Performance 1M: -22,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war negativ, und es wird ein Rückgang auf 100€ befürchtet. Die Bewertung von SAP ist im Vergleich zu US-Unternehmen schwach, was Bedenken aufwirft. Dennoch könnten US-Fonds bei den günstigen Preisen zuschlagen, und positive Nettogewinne deuten auf eine solide fundamentale Basis hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 2
Performance 1M: +21,25 %
Performance 1M: +21,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Nachfrage nach Leistungshalbleitern steigt, Analysten erhöhen ihre Kursziele, und die Anleger erwarten, dass positive Quartalszahlen den Kurs weiter antreiben. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Anleger sehen großes Potenzial, insbesondere bei einer Erholung der Konjunktur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Symrise
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 3
Performance 1M: +6,31 %
Performance 1M: +6,31 %
Fresenius
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 4
Performance 1M: -4,00 %
Performance 1M: -4,00 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +19,73 %
Performance 1M: +19,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Nachrichten über die LUNA NG Drohne und die Lynx-Panzerlieferung an Italien optimistisch stimmen, gibt es Bedenken bezüglich der Kampfdrohnen-Beschaffung und eine technische Analyse, die auf Druck im Kurs hinweist. Der Kurs liegt aktuell bei 1.791 Euro, mit Widerständen zwischen 1.880 und 1.920 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 6
Performance 1M: +15,36 %
Performance 1M: +15,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding ist aktuell von Unsicherheiten geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ. Die bevorstehenden Zahlen am 12.03.26 und die Partnerschaft mit Foxconn für Elektrobusse könnten Einfluss auf die Bewertung haben. Bernstein Research hat die Aktie auf 'Underperform' mit einem Kursziel von 30 Euro eingestuft, was die pessimistische Stimmung unter den Anlegern widerspiegelt. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 7
Performance 1M: +5,41 %
Performance 1M: +5,41 %
Scout24
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 8
Performance 1M: -0,17 %
Performance 1M: -0,17 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 69,85%
|PUT: 30,15%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 39,70 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte