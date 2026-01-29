Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SAP
Tagesperformance: -17,04 %
Tagesperformance: -17,04 %
Platz 1
Performance 1M: -22,01 %
Performance 1M: -22,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war negativ, und es wird ein Rückgang auf 100€ befürchtet. Die Bewertung von SAP ist im Vergleich zu US-Unternehmen schwach, was Bedenken aufwirft. Dennoch könnten US-Fonds bei den günstigen Preisen zuschlagen, und positive Nettogewinne deuten auf eine solide fundamentale Basis hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -9,01 %
Tagesperformance: -9,01 %
Platz 2
Performance 1M: +11,32 %
Performance 1M: +11,32 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -8,15 %
Tagesperformance: -8,15 %
Platz 3
Performance 1M: +19,85 %
Performance 1M: +19,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Nachrichten von ASML über steigende Bestellungen in der KI-Branche Hoffnung geben, gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Siltronic-Produkten, die weniger in KI-Anwendungen eingesetzt werden. Die Kursentwicklung war volatil, was auf Unsicherheiten im Markt hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -5,79 %
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 4
Performance 1M: +29,49 %
Performance 1M: +29,49 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 5
Performance 1M: +21,25 %
Performance 1M: +21,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Nachfrage nach Leistungshalbleitern steigt, Analysten erhöhen ihre Kursziele, und die Anleger erwarten, dass positive Quartalszahlen den Kurs weiter antreiben. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Anleger sehen großes Potenzial, insbesondere bei einer Erholung der Konjunktur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 6
Performance 1M: -3,99 %
Performance 1M: -3,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist skeptisch. Anleger äußern Bedenken über die hohe Bewertung (KGV von 43), die Transparenz der Bilanz und die hohen Steuerzahlungen im Verhältnis zum Jahresüberschuss. Zudem hat die Aktie in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nagarro eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 7
Performance 1M: +8,25 %
Performance 1M: +8,25 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 8
Performance 1M: -16,49 %
Performance 1M: -16,49 %
Nemetschek
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 9
Performance 1M: -17,39 %
Performance 1M: -17,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Das Anleger-Sentiment zu Nemetschek im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Historisch hohe Bewertungen werden hinterfragt, während einige Anleger die aktuellen Zahlen als positiv und die Aktie als unterbewertet ansehen. Die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, was die Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 10
Performance 1M: +23,76 %
Performance 1M: +23,76 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 11
Performance 1M: +2,78 %
Performance 1M: +2,78 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 12
Performance 1M: +1,36 %
Performance 1M: +1,36 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 13
Performance 1M: -28,26 %
Performance 1M: -28,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige Anleger optimistisch sind und zugekauft haben, gibt es auch Bedenken über die schwache Kursentwicklung (über 4 % Verlust in 14 Tagen). Institutionelle Anleger passen ihre Short-Positionen an, was auf Interesse hinweist. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 14
Performance 1M: +31,20 %
Performance 1M: +31,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Verkauf von 600 Aktien durch Vorstand Anton Schrofner wird als potenzielles Warnsignal interpretiert, insbesondere da die Aktie seit 2014 nicht mehr so hoch steht. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Entwicklungen im Medicalbereich und der Kurs ist in den letzten 14 Tagen gefallen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 15
Performance 1M: -3,44 %
Performance 1M: -3,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge auf eine mögliche Unterbewertung hinweisen und positive Entwicklungen wie die Integration von 1E und die Meldung über Thrive betonen, gibt es auch Bedenken, dass ohne einen positiven Ausblick im Februar der Kurs weiter fallen könnte. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was das Sentiment zusätzlich belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 16
Performance 1M: +19,47 %
Performance 1M: +19,47 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 17
Performance 1M: +18,88 %
Performance 1M: +18,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, gestützt durch die Kooperation mit TAYTAN und der Erwartung signifikanter militärischer Aufträge. Trotz einer Volatilität in den letzten 14 Tagen, pendelt der Kurs um 80 EUR. Leerverkäufe werden als Risiko betrachtet, jedoch glauben viele, dass die Nachfrage steigen wird, was die langfristigen Aussichten verbessert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 18
Performance 1M: +20,49 %
Performance 1M: +20,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt eine volatile Kursentwicklung, und Anleger warten auf Impulse von der Konferenz in Washington D.C. Während einige an die Zukunft des Unternehmens glauben, gibt es auch Skepsis bezüglich der neuen Lizenzstrategie und der Transparenz der Geschäftsmodelle. Die Unsicherheit bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte