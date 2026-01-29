Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SAP
Tagesperformance: -17,00 %
Tagesperformance: -17,00 %
Platz 1
Performance 1M: -22,01 %
Performance 1M: -22,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war negativ, und es wird ein Rückgang auf 100€ befürchtet. Die Bewertung von SAP ist im Vergleich zu US-Unternehmen schwach, was Bedenken aufwirft. Dennoch könnten US-Fonds bei den günstigen Preisen zuschlagen, und positive Nettogewinne deuten auf eine solide fundamentale Basis hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,18 %
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 2
Performance 1M: +21,25 %
Performance 1M: +21,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Nachfrage nach Leistungshalbleitern steigt, Analysten erhöhen ihre Kursziele, und die Anleger erwarten, dass positive Quartalszahlen den Kurs weiter antreiben. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung, was das Vertrauen in die Aktie stärkt. Anleger sehen großes Potenzial, insbesondere bei einer Erholung der Konjunktur.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 3
Performance 1M: +4,33 %
Performance 1M: +4,33 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +19,73 %
Performance 1M: +19,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Nachrichten über die LUNA NG Drohne und die Lynx-Panzerlieferung an Italien optimistisch stimmen, gibt es Bedenken bezüglich der Kampfdrohnen-Beschaffung und eine technische Analyse, die auf Druck im Kurs hinweist. Der Kurs liegt aktuell bei 1.791 Euro, mit Widerständen zwischen 1.880 und 1.920 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 5
Performance 1M: +10,05 %
Performance 1M: +10,05 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 6
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 7
Performance 1M: -10,41 %
Performance 1M: -10,41 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 8
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Gewinns von 6 Milliarden Euro gibt es Bedenken wegen Geldwäschevorwürfen, die zu einem Abverkauf führten. Anleger erwarten eine Stabilisierung des Kurses um 38 Euro, sind jedoch skeptisch bezüglich der Volatilität und der langfristigen Auswirkungen der Vorwürfe.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Hermes International
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 9
Performance 1M: -0,82 %
Performance 1M: -0,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte