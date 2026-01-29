Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war negativ, und es wird ein Rückgang auf 100€ befürchtet. Die Bewertung von SAP ist im Vergleich zu US-Unternehmen schwach, was Bedenken aufwirft. Dennoch könnten US-Fonds bei den günstigen Preisen zuschlagen, und positive Nettogewinne deuten auf eine solide fundamentale Basis hin.