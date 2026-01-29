Millennial schließt „Bought Deal“ Life Offering in Höhe von 17.537.500 Dollar und gleichzeitig die nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 18.287.500 Dollar ab

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

29. Januar 2026. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte „Bought Deal“-Privatplatzierung (die „LIFE-Platzierung“) von 5.750.000 Einheiten des Unternehmens (die „LIFE-Einheiten“) zu einem Preis von 3,05 $ pro LIFE-Einheit (der „Angebotspreis“) abgeschlossen hat, was einem Bruttoerlös von 17.537.500 $ entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option, die dem Konsortium der Underwriter (wie unten definiert) zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der im Rahmen des LIFE-Angebots verkauften LIFE-Einheiten gewährt wurde.

Das LIFE-Angebot wurde von Cantor Fitzgerald Canada Corporation („Cantor“) als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner in eigenem Namen und im Namen von SCP Resource Finance LP (zusammen mit Cantor die „Konsortialbanken“) durchgeführt.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es gleichzeitig mit dem Abschluss des LIFE-Angebots das zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierungsangebot (das „Nicht-LIFE-Angebot“) von 245.901 zusätzlichen Einheiten des Unternehmens (die „Nicht-LIFE-Einheiten“) zum Angebotspreis mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von 750.000 Dollar abgeschlossen hat.

Jede LIFE-Einheit und Nicht-LIFE-Einheit (zusammen die „Einheiten“) bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen für die Kosten einer endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt sowie für andere Zwecke, einschließlich allgemeiner Betriebskapitalkosten, verwendet.

Die LIFE-Einheiten wurden gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung ausgegeben. – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten – an Käufer mit Wohnsitz in Ontario und British Columbia sowie in anderen qualifizierten Rechtsgebieten außerhalb Kanadas auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den einschlägigen Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen ausgegeben.