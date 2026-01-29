    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da

    • Microsoft-Aktien fallen, Meta-Aktien steigen stark.
    • Meta investiert massiv in KI-Infrastruktur und Werbung.
    • Analysten heben Kursziele für Meta deutlich an.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Big Tech hat am Donnerstag am New Yorker Aktienmarkt nach Quartalszahlen von Meta und Microsoft die Akzente gesetzt. Während Microsoft-Aktien einbrachen, hatten die Anleger von Meta Grund zum Jubeln. So sprangen die Titel des Social-Media-Konzerns im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Ende Oktober und gewannen zuletzt 7,8 Prozent auf gut 721 US-Dollar. Der US-Technologiesektor stand hingegen unter Druck, belastet auch von Microsoft.

    Meta schraubt mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hoch. Unternehmenschef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Das Geld für den KI-Ausbau kommt weiterhin vor allem aus dem boomenden Geschäft mit Werbung auf Plattformen wie Facebook und Instagram. Meta übertraf im vergangenen Quartal mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten.

    Das Werbegeschäft nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan von Goldman Sachs. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren. Sein Kursziel erhöhte Sheridan von 815 auf 835 US-Dollar. Brent Thill vom Analysehaus Jefferies ist mit seinem von 910 auf 1.000 US-Dollar angehobenen Kursziel noch optimistischer. Meta habe mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb er./ajx/bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,47 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (29. Januar 2026, 16:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 623,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,41 %/+90,73 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Quartalszahlen: überwiegend starke Kennzahlen und Cloud‑Wachstum von etwa 38–40%, aber Marktreaktion wegen gestiegener Investitionen (+66%) und After‑Hours‑Kursrückgang bis rund −4%. Diskussionen zu Bewertung (KGV aktuell ~32, historisch 26–38), AI‑Investitionen versus Rendite, sowie positive Auftrags-/Partnerschaftsnews (Pentagon, Mercedes/F1) und Wettbewerbssorgen gegenüber Nvidia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
