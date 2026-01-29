Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da

Das Werbegeschäft nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan von Goldman Sachs. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren. Sein Kursziel erhöhte Sheridan von 815 auf 835 US-Dollar. Brent Thill vom Analysehaus Jefferies ist mit seinem von 910 auf 1.000 US-Dollar angehobenen Kursziel noch optimistischer. Meta habe mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb er./ajx/bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,47 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (29. Januar 2026, 16:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Bil..

Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 623,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,41 %/+90,73 % bedeutet.