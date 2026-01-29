AKTIE IM FOKUS
Meta schnellen hoch - Geld für KI-Ausbau ist da
- Microsoft-Aktien fallen, Meta-Aktien steigen stark.
- Meta investiert massiv in KI-Infrastruktur und Werbung.
- Analysten heben Kursziele für Meta deutlich an.
(technische Wiederholung)
NEW YORK (dpa-AFX) - Big Tech hat am Donnerstag am New Yorker Aktienmarkt nach Quartalszahlen von Meta und Microsoft die Akzente gesetzt. Während Microsoft-Aktien einbrachen, hatten die Anleger von Meta Grund zum Jubeln. So sprangen die Titel des Social-Media-Konzerns im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Ende Oktober und gewannen zuletzt 7,8 Prozent auf gut 721 US-Dollar. Der US-Technologiesektor stand hingegen unter Druck, belastet auch von Microsoft.
Meta schraubt mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hoch. Unternehmenschef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Das Geld für den KI-Ausbau kommt weiterhin vor allem aus dem boomenden Geschäft mit Werbung auf Plattformen wie Facebook und Instagram. Meta übertraf im vergangenen Quartal mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten.
Das Werbegeschäft nehme weiter Fahrt auf und zeige den positiven Einfluss von KI, schrieb Eric Sheridan von Goldman Sachs. Gleichzeitig würden die Investitionen massiv hochgefahren. Sein Kursziel erhöhte Sheridan von 815 auf 835 US-Dollar. Brent Thill vom Analysehaus Jefferies ist mit seinem von 910 auf 1.000 US-Dollar angehobenen Kursziel noch optimistischer. Meta habe mit dem währungsbereinigten Wachstumsziel für 2026 klar positiv überrascht, schrieb er./ajx/bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,47 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (29. Januar 2026, 16:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 623,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,41 %/+90,73 % bedeutet.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft hat in den vergangenen fünf Jahren deutliche Schwankungen gezeigt, blieb aber insgesamt auf einem hohen Niveau, das typisch für Wachstumsunternehmen ist:
Spanne der letzten 5 Jahre
- Höchstwert: ca. 38,5 im Jahr 2024
- Tiefstwert: ca. 26,0–26,5 im Jahr 2022
- Durchschnitt: etwa 32–35 über den Zeitraum
Jahreswerte im Überblick
- 2020: ca. 31,5
- 2021: ca. 34,4
- 2022: ca. 26,0 (deutlicher Rückgang)
- 2023: ca. 33,4
- 2024: ca. 33,6
- 2025: um 38,3 (kurzzeitig sehr hoch)
- Aktueller Wert (Jan 2026): rund 32,0 (TTM)
