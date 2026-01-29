Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 29.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 1
Performance 1M: +28,30 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 2
Performance 1M: +21,34 %
PORR
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 3
Performance 1M: +12,74 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 4
Performance 1M: -4,54 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +0,91 %
