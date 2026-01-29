Starkes Software und Server-Geschäft: IBM legt kräftig zu

Insgesamt steigerte der Konzern den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar (16,7 Mrd Euro). Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Erlösplus von acht Prozent auf 67,5 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte. Die Folgen des schwachen US-Dollar ausgeklammert war das ein Anstieg um sechs Prozent. Der Gewinn unter dem Strich schwoll 2025 um gut drei Viertel auf 10,6 Milliarden Dollar an.

ARMONK (dpa-AFX) - Das Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Server hat das Wachstum des IT-Urgesteins IBM im Schlussquartal 2025 angetrieben. Das glich das träge Wachstum des Beratungsgeschäfts mehr als aus. 2026 will der Konzern weiter zulegen, wenn auch erst einmal etwas langsamer als im alten Jahr. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren das Software-Geschäft mit Übernahmen wie die von Red Hat, HashiCorp und Confluent gestärkt. Bei Investoren findet das Anklang.

Für das laufende Jahr rechnet IBM mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent. Damit liegt die Prognose ebenso wie die Geschäftsentwicklung 2025 über den Erwartungen von Experten.

Die IBM-Aktie legte am Donnerstag im US-Handel zwischenzeitlich um gut acht Prozent zu. Nachdem Anleger den zuvor starken Lauf der Papiere seit Mitte November immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt hatten, nahmen die Papiere wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von knapp 325 Dollar. Zuletzt schwanden die Gewinne aber etwas.

Analyst Brian Essex von der Bank JPMorgan geht davon aus, dass Investoren weiter stark auf das besonders werthaltige Software-Geschäft fokussiert bleiben werden./mis/zb/men/stk/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 258,8 auf Tradegate (29. Januar 2026, 16:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +6,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %. Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 241,21 Mrd.. IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -38,79 %/+14,77 % bedeutet.



