Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -9,67 % - 29.01.2026

Mit einer Performance von -9,67 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 120,08€, mit einem Minus von -9,67 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -51,37 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,43 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -8,93 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,23 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,06 % 1 Monat -13,43 % 3 Monate -51,37 % 1 Jahr -63,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung von Microstrategy (MSTR) und deren Kursentwicklung im Zusammenhang mit Bitcoin. Nutzer hinterfragen die Aussagekraft des mNAV und betonen die Bedeutung des BTC-Yields. Es gibt Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung der Aktie im Vergleich zu Bitcoin, wobei einige die Risiken einer Investition in MSTR als hoch einschätzen. Gleichzeitig wird die geringere Liquidationsgefahr von MSTR-Aktien im Vergleich zu gehebelten Bitcoin-Investitionen hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,31 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,40 %. IBM notiert im Plus, mit +5,99 %. Microsoft notiert im Minus, mit -11,84 %. Oracle verliert -5,16 % SAP notiert im Minus, mit -16,64 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.