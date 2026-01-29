Norwegischer Staatsfonds schmeißt Big-Tech raus

Insgesamt entfielen am Ende des Jahres 2025 52,9 Prozent der Fondsvermögen auf US-Investments über Aktien, Anleihen und Immobilien, gegenüber 52,4 Prozent sechs Monate zuvor.

Darunter auch seine Spitzenposition bei Nvidia, wie aus kürzlich veröffentlichten Portfoliodaten hervorgeht. Bis zum Jahresende hatte Norges Bank Investment Management, das den Fonds verwaltet, alle seine vier größten Tech-Beteiligungen reduziert, zu denen auch Apple, Microsoft und Alphabet (GOOG) gehörten. Der Fonds senkte seinen Anteil an Nvidia von 1,32 auf 1,26 Prozent, die Beteiligungen an Microsoft wurde von 1,35 auf 1,26 Prozent reduziert. Beide Unternehmen gehören weiterhin zu den wertvollsten Investments des Fonds, wobei Apple die zweite Position beibehielt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!

Der Fonds investiert die Einnahmen aus Norwegens Öl- und Gasvorkommen. Seine Anlagen sind über Märkte, Länder und Währungen gestreut, um eine breite Beteiligung am globalen Wachstum und der Wertschöpfung bei gleichzeitig guter Risikostreuung zu erzielen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Am Donnerstag teilte Norges Bank Investment Management zudem mit, dass der norwegische Staatsfonds im Jahr 2025 eine Rendite von 15,1 Prozent beziehungseise 2,36 Billionen Kronen (247,42 Milliarden US-Dollar) erzielt hat.

Während allerdings kleinere Pensions-Fonds aus US-Staatsanleihen ausgestiegen sind, erhöhte der Norwegische Staatsfonds seine Anteile.

Der Wert der US-Staatsanleihenbestände des norwegischen Fonds stieg in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf 199 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 9,4 Prozent seiner Gesamtinvestitionen, das geht aus aktuelle veröffentlichten Fonds-Daten hervor.

Demgegenüber stehen zur Jahresmitte 2025 US-Staatsanleihen im Wert von 181 Milliarden US-Dollar, was 9,2 Prozent seiner Gesamtinvestitionen entsprach.

Der Fonds, der in den letzten vier Jahren massive Mittelzuflüsse verzeichnete – vor allem aus seinen Aktienbeständen – muss die Vorgabe des Finanzministeriums einhalten, rund 70 Prozent seines Vermögens in Aktien und 30 Prozent in Anleihen zu investieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 166,89 $ , was einem Rückgang von -11,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer