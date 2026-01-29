Norwegischer Staatsfonds schmeißt Big-Tech raus

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Der 2,2 Billionen US-Dollar schwere Staatsfonds Norwegens verringerte im zweiten Halbjahr 2025 seine Beteiligungen an großen US-Technologieunternehmen.

    Darunter auch seine Spitzenposition bei Nvidia, wie aus kürzlich veröffentlichten Portfoliodaten hervorgeht.
    Bis zum Jahresende hatte Norges Bank Investment Management, das den Fonds verwaltet, alle seine vier größten Tech-Beteiligungen reduziert, zu denen auch Apple, Microsoft  und Alphabet (GOOG) gehörten.
    Der Fonds senkte seinen Anteil an Nvidia von 1,32 auf 1,26 Prozent, die Beteiligungen an Microsoft wurde von 1,35 auf 1,26 Prozent reduziert. Beide Unternehmen gehören weiterhin zu den wertvollsten Investments des Fonds, wobei Apple die zweite Position beibehielt.

    Insgesamt entfielen am Ende des Jahres 2025 52,9 Prozent der Fondsvermögen auf US-Investments über Aktien, Anleihen und Immobilien, gegenüber 52,4 Prozent sechs Monate zuvor.

    Der Fonds investiert die Einnahmen aus Norwegens Öl- und Gasvorkommen. Seine Anlagen sind über Märkte, Länder und Währungen gestreut, um eine breite Beteiligung am globalen Wachstum und der Wertschöpfung bei gleichzeitig guter Risikostreuung zu erzielen.

    Am Donnerstag teilte Norges Bank Investment Management zudem mit, dass der norwegische Staatsfonds im Jahr 2025 eine Rendite von 15,1 Prozent beziehungseise 2,36 Billionen Kronen (247,42 Milliarden US-Dollar) erzielt hat.

    Während allerdings kleinere Pensions-Fonds aus US-Staatsanleihen ausgestiegen sind, erhöhte der Norwegische Staatsfonds seine Anteile. 

    Der Wert der US-Staatsanleihenbestände des norwegischen Fonds stieg in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf 199 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 9,4 Prozent seiner Gesamtinvestitionen, das geht aus aktuelle veröffentlichten Fonds-Daten hervor. 

    Demgegenüber stehen zur Jahresmitte 2025 US-Staatsanleihen im Wert von 181 Milliarden US-Dollar, was 9,2 Prozent seiner Gesamtinvestitionen entsprach.

    Der Fonds, der in den letzten vier Jahren massive Mittelzuflüsse verzeichnete – vor allem aus seinen Aktienbeständen – muss die Vorgabe des Finanzministeriums einhalten, rund 70 Prozent seines Vermögens in Aktien und 30 Prozent in Anleihen zu investieren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

