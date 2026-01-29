    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn

    • Secunet steigert Umsatz und Gewinn 2025 deutlich.
    • Optimistischer Ausblick für 2026 trotz Börsenrückgang.
    • Öffentlicher Sektor treibt Umsatz auf 412 Millionen Euro.
    Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn
    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutlich gesteigert und die Prognosen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. "Für dieses Jahr sind wir weiter optimistisch und erwarten einen Anstieg sowohl beim Konzernumsatz wie auch bei unserem Ergebnis", sagte Konzernchef Marc-Julian Siewert laut Mitteilung vom Donnerstag. Die wesentlichen Treiber des Marktes seien intakt. An der Börse ging es für die Aktie abwärts.

    Das im Kleinwerteindex SDax notierte Papier legte kurz vor Börsenschluss an der SDax-Spitze um neun Prozent zu. Am späten Vormittag hatte es noch 1,4 Prozent tiefer notiert. Ein Händler bewertete die vorgelegten Zahlen insgesamt als "bullish": Secunet habe starke Zahlen für 2025 vorgelegt, Umsatz und Gewinn seien besser als erwartet ausgefallen. Der Ausblick für 2026 könnte jedoch angesichts der Auftragslage als konservativ angesehen werden, so der Börsianer. Dies könnte das Aufwärtspotenzial etwas begrenzen.

    Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro.

    Im vergangenen Jahr war der Erlös auf Basis vorläufiger Zahlen um 13 Prozent auf rund 459 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen in Essen weiter mitteilte. Analysten hatten im Mittel etwas weniger erwartet. Im wichtigen Geschäft mit dem öffentlichen Sektor zog der Umsatz um 11 Prozent auf 412 Millionen Euro an. Im Bereich Geschäftskunden stiegen die Erlöse um etwas mehr als ein Viertel auf 46,6 Millionen Euro.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte überproportional um gut ein Fünftel auf 51,7 Millionen Euro zu. Auch dies übertraf die Markterwartungen. Die entsprechende Marge stieg auf 11,3 Prozent, nach 10,5 Prozent im Vorjahr. Der Auftragseingang erhöht sich um 26 Prozent auf rund 532 Millionen Euro. Stärkster Treiber war vor allem das vierte Quartal mit einem Rekordwert.

    Den vollständigen Geschäftsbericht 2025 will Secunet am 30. März veröffentlicht.

    Secunet wurde 1997 gegründet und ist nach eigenen Angaben Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Die Essener haben sich auf die Sicherheit in der Cloud, dem industriellen Internet der Dinge sowie auf digitale Anwendungen im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung spezialisiert. Zu den Kunden zählt Secunet unter anderem Bundesministerien und Behörden, zahlreiche Dax-Konzerne und auch internationale Organisationen./err/tav/stk

    Secunet Security Networks

    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,02 % und einem Kurs von 236 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +21,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -1,70 %/+0,43 % bedeutet.




