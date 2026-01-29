JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie des Technologiekonzerns hätten sich auf Jahressicht verschlechtert, schrieb Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 350,7EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.
