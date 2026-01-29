JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 145 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie des Technologiekonzerns hätten sich auf Jahressicht verschlechtert, schrieb Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 09:53 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 350,7EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Ryan Brinkman

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



