DZ BANK stuft SAP SE auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,91 % und einem Kurs von 164,2EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



