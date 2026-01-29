DZ BANK stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Positiv'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 35,50 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geldhaus habe ein starkes Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 32,33EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:10 Uhr) gehandelt.





