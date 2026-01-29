ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro - 'Verkaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Verkaufen" nach Quartalszahlen.
- Enttäuschender Auftragsbestand im Cloud-Segment.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,60 % und einem Kurs von 164,8 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -16,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,94 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 205,77 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+91,78 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 150 Euro
Das kannst du ins lächerliche ziehen - aber Microsoft (als top4) ist rund 1,5 mal soviel Wert wie der ganze DAX 40 völlig verrückt oder nicht?
„1995 zeigt sich, dass die norddeutsche Firma Enercon Opfer von Wirtschaftsspionage geworden war: Enercon stellt Windkraftanlagen her und hatte Anfang der neunziger Jahre eine Anlage entwickelt, mit der weitaus preiswerterer Alternativstrom erzeugt werden konnte. Aus den erwarteten Exportgewinnen wurde allerdings nichts: Eine amerikanische Konkurrenzfirma beanspruchte die Erfindung für sich und ließ Enercon per Gerichtsbeschluss verbieten, seine Anlagen in den USA zu verkaufen.“
Heute Panik?
Kauf 50 stk zu 182