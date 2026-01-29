    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro - 'Verkaufen'

    • DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Verkaufen" nach Quartalszahlen.
    • Enttäuschender Auftragsbestand im Cloud-Segment.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,60 % und einem Kurs von 164,8 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -16,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 205,77 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+91,78 % bedeutet.


