Devisen
Eurokurs gibt zum US-Dollar nach
- Euro-Kurs fiel auf 1,1930 US-Dollar am Donnerstag.
- Hohe Marktverunsicherung belastet Euro und Aktien.
- Fed belässt Leitzins stabil, keine Zinssenkung geplant.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag merklich nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1930 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,20 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1968 (Mittwoch: 1,1974) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8355 (0,8351) Euro. Am Dienstag hatte der Euro noch mit 1,2081 Dollar den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 erreicht.
Der Euro wurde durch die hohe Verunsicherung an den Märkten belastet. So gaben auch die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach. US-Außenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. "Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region", sagte Rubio während einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit). Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte unterdessen US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.
Auch schwache Daten des Softwarekonzerns Microsoft sorgten für Verunsicherung. So rutschten die Titel des Softwareriesen im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025. Der Dollar wird offenbar als sicherer Hafen gesucht. Gestützt wurde der Dollar zudem durch robuste Auftragseingänge aus den USA.
Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgte am Devisenmarkt nicht für stärkere Kursbewegungen. Die Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Zudem hat die Fed keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben.
Nach Einschätzung von Experten der Dekabank haben die US-Währungshüter die wirtschaftliche Entwicklung des Landes etwas positiver bewertet. Außerdem gehe aus der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung hervor, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas besser eingeschätzt werde.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8662 (0,8685) britische Pfund, 183,48 (182,76) japanische Yen und 0,9182 (0,9188) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.174 Dollar. Das waren etwa 240 Dollar weniger als am Vortag. /jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,09 % und einem Kurs von 354,9 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,00 %/+90,22 % bedeutet.
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem festen Wochenschluss über der 1,18er-Marke zielt der Kurs in der laufenden Woche bereits auf das Vorjahreshoch und könnte dieses am heutigen Dienstag testen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1820 bis 1,1930
Nächste Widerstände: 1,1918 | 1,2310
Wichtige Unterstützungen: 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132633-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
