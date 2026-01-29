    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs fiel auf 1,1930 US-Dollar am Donnerstag.
    • Hohe Marktverunsicherung belastet Euro und Aktien.
    • Fed belässt Leitzins stabil, keine Zinssenkung geplant.
    Devisen - Eurokurs gibt zum US-Dollar nach
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag merklich nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1930 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,20 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1968 (Mittwoch: 1,1974) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8355 (0,8351) Euro. Am Dienstag hatte der Euro noch mit 1,2081 Dollar den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 erreicht.

    Der Euro wurde durch die hohe Verunsicherung an den Märkten belastet. So gaben auch die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach. US-Außenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. "Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region", sagte Rubio während einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit). Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte unterdessen US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    442,48€
    Basispreis
    3,29
    Ask
    × 11,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    460,15€
    Basispreis
    3,13
    Ask
    × 10,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch schwache Daten des Softwarekonzerns Microsoft sorgten für Verunsicherung. So rutschten die Titel des Softwareriesen im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025. Der Dollar wird offenbar als sicherer Hafen gesucht. Gestützt wurde der Dollar zudem durch robuste Auftragseingänge aus den USA.

    Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgte am Devisenmarkt nicht für stärkere Kursbewegungen. Die Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet nicht weiter gesenkt und in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Zudem hat die Fed keine klaren Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung gegeben.

    Nach Einschätzung von Experten der Dekabank haben die US-Währungshüter die wirtschaftliche Entwicklung des Landes etwas positiver bewertet. Außerdem gehe aus der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung hervor, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas besser eingeschätzt werde.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8662 (0,8685) britische Pfund, 183,48 (182,76) japanische Yen und 0,9182 (0,9188) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.174 Dollar. Das waren etwa 240 Dollar weniger als am Vortag. /jsl/jha/

    EUR/USD

    +0,03 %
    +1,61 %
    +1,49 %
    +2,94 %
    +14,61 %
    +10,09 %
    -1,57 %
    +10,31 %
    +24,06 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,09 % und einem Kurs von 354,9 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,00 %/+90,22 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs gibt zum US-Dollar nach Der Kurs des Euro hat am Donnerstag merklich nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1930 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,20 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     