Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.288,78USD pro Feinunze und notiert damit -2,33 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 112,55USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,48 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 69,69USD und verzeichnet ein Plus von +3,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 65,65USD und verzeichnet ein Plus von +3,38 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 2.008,00 USD -0,22 % Platin 2.605,50 USD -1,10 % Kupfer London Rolling 13.679,76 USD +4,23 % Aluminium 3.228,04 PKT -1,36 % Erdgas 3,747 USD +0,60 %

Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling

Mit einem Tages-Plus von +4,23 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.01.26, 17:29 Uhr.