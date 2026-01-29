Honeywell übertrifft Erwartungen - Ausgliederung von Sparte früher

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Honeywell hat im vergangenen Jahr einen Schlussspurt hingelegt. So stieg der Umsatz im vierten Quartal um sechs Prozent auf knapp 9,8 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Charlotte mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stiegen die Erlöse um elf Prozent. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage in seiner Luft- und Raumfahrt-Sparte sowie in der Gebäudeautomation. Die Profitabilität hingegen wurde durch Wertberichtigungen von als zum Verkauf klassifizierten Geschäftsbereichen belastet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 17 Prozent auf 2,59 Dollar.

Organisches Wachstum sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie fielen besser aus, als von Analysten erwartet worden war. Für das laufende Jahr stellte Honeywell ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 10,35 bis 10,65 Dollar in Aussicht, was ebenfalls mehr ist als von den Marktexperten im Schnitt angenommen. Dies würde einem Wachstum von sechs bis neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Das organische Wachstum sieht der Konzern bei drei bis sechs Prozent. Im frühen New Yorker Handel legte die Honeywell-Aktie um 4,5 Prozent zu.