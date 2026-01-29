Kursgewinne - Marktturbulenzen und Verunsicherung stützen

So gaben die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach. Schwache Daten des Softwarekonzerns Microsoft sorgten für Verunsicherung. Die Titel des Softwareriesen rutschten im frühen New Yorker Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Turbulenzen und die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten haben die Kurse deutscher Anleihen am Donnerstag gestützt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 128,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,83 Prozent.

Auch der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sorgt für Verunsicherung. US-Außenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. "Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region", sagte Rubio während einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit). Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte unterdessen US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sorgte nicht für starke Marktimpulse. Sie hatte die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Notenbankchef Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte unterdessen an, dass der Nachfolger von Powell "in der nächsten Woche oder so" bekannt gegeben werden soll./jsl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,90 % und einem Kurs von 355,6 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +54,95 %/+90,17 % bedeutet.



