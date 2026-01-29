TAGESVORSCHAU
Termine am 30. Januar 2026
- Wirtschafts- und Finanztermine am 30. Januar 2026
- Mehrere Unternehmen veröffentlichen Jahreszahlen heute.
- Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa.
- Hauptversammlung von Thyssenkrupp in Bochum um 10:00.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen
07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen
07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz) 07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen
07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen
07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen
07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen
09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen
10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum
11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025 11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen
12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen
12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen
13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen
13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen
08:50 DEU/AUS: Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25
07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25
07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26
08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25
09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25
09:00 AUS: BIP Q4/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26 10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung)
10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25
12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25
14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25
15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp (online)
13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin
EUR: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi