    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    ROUNDUP 3

    513 Aufrufe 513 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metall-Rekordjagd gestoppt - Gold, Silber, Kupfer stark unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Metallpreise steigen, dann deutliche Gegenbewegung.
    • Gold fiel von Rekordpreis 5.595 auf 5.260 Dollar.
    • Kupferpreis stieg, dann Rückgang nach 14.400 Dollar.
    ROUNDUP 3 - Metall-Rekordjagd gestoppt - Gold, Silber, Kupfer stark unter Druck
    Foto: rhj2017 - 123rf

    (neu: Nach den Rekordpreisen setzte eine deutliche Gegenbewegung ein)

    LONDON (dpa-AFX) - An der Börse sind die Preise für Metalle seit Wochen im Höhenflug. Am Donnerstag kam es allerdings zu heftigen Kursbewegungen bei Notierungen für Gold, Silber und auch Kupfer. Kaum wurden für die wichtigen Metalle Rekordpreise gezahlt, setzte eine Gegenbewegung ein.

    An der Metallbörse in London wurde Gold am Donnerstag zu einem Rekordpreis von 5.595 US-Dollar je Feinunze gehandelt. Seit Mitte Januar zog der Kurs um etwas mehr als 20 Prozent an. Als starker Preistreiber gilt die Flucht in sichere Anlagen wegen zunehmender geopolitischer Risiken.

    Zuletzt hat US-Außenminister Marco Rubio dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. An den Finanzmärkten schürt das Sorgen vor einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf.

    Am Nachmittag setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein, wie es von Marktbeobachtern hieß. Ausgehend von Kursverlusten an der New Yorker Börse haben sich nach Einschätzung der Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets spekulative Anleger im großen Stil von Gold-Anlagen getrennt.

    Der Goldpreis rutschte in kurzer Zeit um etwa 300 Dollar ab und wurde zuletzt nur noch bei 5.260 Dollar gehandelt. Eine ähnliche Kursentwicklung zeigte sich auch beim Silber. Kaum wurde ein Rekordpreis von 121,65 Dollar je Unze gezahlt, setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. Die Notierung brach ebenfalls in kurzer Zeit ein und wurde zuletzt deutlich niedriger bei nur noch 112,14 Dollar gehandelt.

    Silber war in den vergangenen Wochen und Monaten noch stärker gefragt als Gold. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als "sichere Häfen" in Krisenzeiten. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche geopolitische Risiken wie der US-Angriff auf Venezuela, die Grönland-Krise oder die angespannte Lage im Iran die Anleger verunsichert.

    Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Neben der Flucht in sichere Anlagen gilt daher auch eine stärkere Nachfrage im Zuge einer stärkeren konjunkturellen Entwicklung als Preistreiber.

    Neben den Edelmetallen gab es im Handelsverlauf auch ein Rekordhoch bei Kupfer, das an der Metallbörse in London zeitweise bei 14.400 Dollar je Tonne gehandelt wurde. Hier folgte auf den stärksten Preissprung seit 2009 von etwa 10 Prozent ebenfalls eine deutliche Gegenbewegung.

    Seit etwa einem halben Jahr geht es auch mit dem Kupferpreis nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat. Am Markt wurde auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt überraschend stark gewachsen war.

    Jüngste Konjunkturdaten deuten auf eine weiter robuste US-Wirtschaft hin, was auch einen höheren Verbrauch von Industriemetallen zur Folge hat. Außerdem wird mit einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer für Rechenzentren und für den Ausbau der Alternativen Energien gerechnet. Generell wird Kupfer vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht./jkr/jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Silber - CG3AB1 - XD0002746952

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Silber. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 3 Metall-Rekordjagd gestoppt - Gold, Silber, Kupfer stark unter Druck An der Börse sind die Preise für Metalle seit Wochen im Höhenflug. Am Donnerstag kam es allerdings zu heftigen Kursbewegungen bei Notierungen für Gold, Silber und auch Kupfer. Kaum wurden für die wichtigen Metalle Rekordpreise gezahlt, setzte eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     