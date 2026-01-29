ROUNDUP 3
Metall-Rekordjagd gestoppt - Gold, Silber, Kupfer stark unter Druck
- Metallpreise steigen, dann deutliche Gegenbewegung.
- Gold fiel von Rekordpreis 5.595 auf 5.260 Dollar.
- Kupferpreis stieg, dann Rückgang nach 14.400 Dollar.
(neu: Nach den Rekordpreisen setzte eine deutliche Gegenbewegung ein)
LONDON (dpa-AFX) - An der Börse sind die Preise für Metalle seit Wochen im Höhenflug. Am Donnerstag kam es allerdings zu heftigen Kursbewegungen bei Notierungen für Gold, Silber und auch Kupfer. Kaum wurden für die wichtigen Metalle Rekordpreise gezahlt, setzte eine Gegenbewegung ein.
An der Metallbörse in London wurde Gold am Donnerstag zu einem Rekordpreis von 5.595 US-Dollar je Feinunze gehandelt. Seit Mitte Januar zog der Kurs um etwas mehr als 20 Prozent an. Als starker Preistreiber gilt die Flucht in sichere Anlagen wegen zunehmender geopolitischer Risiken.
Zuletzt hat US-Außenminister Marco Rubio dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. An den Finanzmärkten schürt das Sorgen vor einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf.
Am Nachmittag setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein, wie es von Marktbeobachtern hieß. Ausgehend von Kursverlusten an der New Yorker Börse haben sich nach Einschätzung der Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets spekulative Anleger im großen Stil von Gold-Anlagen getrennt.
Der Goldpreis rutschte in kurzer Zeit um etwa 300 Dollar ab und wurde zuletzt nur noch bei 5.260 Dollar gehandelt. Eine ähnliche Kursentwicklung zeigte sich auch beim Silber. Kaum wurde ein Rekordpreis von 121,65 Dollar je Unze gezahlt, setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. Die Notierung brach ebenfalls in kurzer Zeit ein und wurde zuletzt deutlich niedriger bei nur noch 112,14 Dollar gehandelt.
Silber war in den vergangenen Wochen und Monaten noch stärker gefragt als Gold. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als "sichere Häfen" in Krisenzeiten. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche geopolitische Risiken wie der US-Angriff auf Venezuela, die Grönland-Krise oder die angespannte Lage im Iran die Anleger verunsichert.
Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Neben der Flucht in sichere Anlagen gilt daher auch eine stärkere Nachfrage im Zuge einer stärkeren konjunkturellen Entwicklung als Preistreiber.
Neben den Edelmetallen gab es im Handelsverlauf auch ein Rekordhoch bei Kupfer, das an der Metallbörse in London zeitweise bei 14.400 Dollar je Tonne gehandelt wurde. Hier folgte auf den stärksten Preissprung seit 2009 von etwa 10 Prozent ebenfalls eine deutliche Gegenbewegung.
Seit etwa einem halben Jahr geht es auch mit dem Kupferpreis nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat. Am Markt wurde auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt überraschend stark gewachsen war.
Jüngste Konjunkturdaten deuten auf eine weiter robuste US-Wirtschaft hin, was auch einen höheren Verbrauch von Industriemetallen zur Folge hat. Außerdem wird mit einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer für Rechenzentren und für den Ausbau der Alternativen Energien gerechnet. Generell wird Kupfer vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht./jkr/jsl/he
Ein paar allgemeine Gedanken
Was mich hier im Forum etwas wundert: Normalerweise finden sich bei einer Blase zig Leute,
die schreiben, dass sie jetzt bei X einsteigen oder aufstocken, weil es ja nur noch nach oben gehen kann.
Realität hier ist aber: Fast niemand schreibt, dass er gerade erst eingestiegen ist oder er aufstockt.
Aber ein paar "glänzen" mit (IMHO realitätsfernen) Prognosen, dass Silber in ein paar Monaten auf 50 USD ist.
Ein paar (die offensichtlich long sind) schreiben, wie sie sich mit Short-Zertifikation gegen einen Absturz zumindest teilweise absichern wollen.
Ein paar schreiben, dass sie (sinngemäß) dem Braten nicht ganz trauen und nicht wissen, wohin es noch gehen könnte.
Ein paar reden, dass man doch ein paar Gewinnmitnahmen tätigt.
Aber niemand schreibt, dass er heute in Silber eingestiegen und mit 20% seines Depotswertes auf Silber setzt.
Ich kann hier keine Euphorie sehen!
@Taxler die angeblich über Silber reden
Hat das irgendjemand in den letzten Wochen wirklich erlebt?
Ich schildere dafür ein anderes Erlebnis: Ich frage eine nicht-börseninteressierte Bekannte:
"Es gibt ja div. (Edel)Metalle: Gold, Silber, Platin, Kupfer, ... weiß du was davon in den letzten Wochen besonders gut gelaufen ist?"
Antwort: "Keine Ahnung"
Ich glaube viele unterschätzen, wie egal vielen Menschen Silber bzw. Edelmetalle allgemein sind. Ja, beim Durchbruch durch 100 USD (Silber)
und 5000 USD (bei Gold) gab es jetzt einmalig ein paar Zeitungsmeldungen, aber mehr auch nicht.
Von einer Euphorie wie es sie vor ca. einem Jahr bei z.B. Bitcoin noch gab, sind wir weit entfernt.
IMHO erleben wir eine Welt, die sich neu orientiert. Die dem Thema Rohstoffe eine ganz neue Bedeutung gibt
und wo ganz einfach eine Preisfindungsphase stattfindet, bei der man bestenfalls 6 Monate im Nachhinein sagen kann, dass sie abgeschlossen ist.
Im Gegensatz zu Bitcoin (vor einem Jahr) erlebe ich auch kaum jemanden (sei es Forum oder Youtube-Videos), wo jemand ernsthaft an 200 USD, 500 USD oder
1000 USD glaubt wird (ok, man auch daran liegen, dass ich alle Kursziele/Prognosen über 200 USD nicht ernst nehmen kann).
Die meisten Youtuber die es überhaupt wagen von 200 USD oder 300 USD zu reden, sagen klar dazu, dass sie keine Ahnung haben, wann und in welchem Preisbereich der Silberanstieg endet und betonen die Gefahr, dass es einen massiven Absturz geben kann.
Angesichts dieser Konstellation hatte ich heute zwar (um ca. 13:00) mit ca. 112 USD eine Verkaufsorder für meinen März-Silber-Kontrakt eingegeben,
aber angesichts meiner obigen Einschätzung der Lage (siehe oben) im Stundentakt um 1 USD angehoben und mitterweile bin ich bei 118 USD und werde die Order vielleicht morgen komplett löschen. Eine derartige Kursstärke habe ich noch nie erlebt und wie oben dargelegt sehe ich kaum eine Blase, die bald (=in den nächsten Tagen) platzen wird
Ja, jede Fahnenstange wird abverkauft, aber vielleicht endet sie erst bei 300 USD, dann fällt Silber auf 150 und pendelt sich dann
zwischen 200 und 250 ein.
Aber vielleicht endet die Fahnenstange auch in ein paar Minuten bei 114,50 USD ... we will see
Hab ich eben gefunden...hat JP Morgan noch eine riesige short position?
Die Silver Academy bringt dazu diesen Artikel:
Die Auflösung der 6,2 Milliarden Unzen Short-Position von JP Morgan.
Ein internes Risikodokument zeigt, dass JPMorgan mit Hunderten von Milliarden an nicht realisierten Verlusten, regulatorischen Ultimaten und einer strukturellen Short-Position in Höhe des 8-fachen von Global AG Mining konfrontiert ist.
The Silver Academy
25. Januar
von Cyrille Jubert
Um 4:47 Uhr morgens am 6. Januar 2026 landete ein vertrauliches Risikomanagement-Memo mit der eindringlichen Betreffzeile „Dringend: Einleitung des Protokolls zur Liquidation der Silberposition” in den Posteingängen von siebzehn Führungskräften von JPMorgan. Hinter der dichten Rechtssprache und den Risikogleichungen verbarg sich eine Anweisung, die die gesamte Ausrichtung der Bank für die nächsten sechs Monate festlegte: Einleitung von Deckungsgeschäften.
Durchgesickertes JPMorgan-Memo enthüllt einen 6,2 Milliarden Unzen schweren Silber-Short, der kurz vor dem Zusammenbruch steht
Herr Jubert hat ein „durchgesickertes Memo” gesehen und erklärt in dem Video, worum es in dem Memo geht und warum Silber bald 412 Dollar pro Unze kosten wird.
von Cyrille Jubert
Am 6. Januar 2026 um 4:47 Uhr morgens landete ein vertrauliches Memo zum Risikomanagement mit der eindringlichen Betreffzeile „Dringend: Einleitung des Protokolls zur Liquidation der Silberposition” in den Posteingängen von siebzehn Führungskräften von JPMorgan. Hinter der dichten Rechtssprache und den Risikogleichungen verbarg sich eine Anweisung, die die gesamte Ausrichtung der Bank für die nächsten sechs Monate festlegte: Einleitung von Absicherungsgeschäften.
Seit mehr als fünfzehn Jahren steht JPMorgan im Zentrum der Silberpreisstruktur, nicht als neutraler Vermittler, sondern als dominierender Händler, Tresorbetreiber und Derivatehaus an der COMEX und den außerbörslichen Märkten. Dies ist das Institut, das 2020 eine Rekordstrafe von 920 Millionen Dollar an die US-Aufsichtsbehörden zahlte, weil es jahrelang Spoofing und Manipulationen bei Edelmetallen und Treasury-Futures betrieben hatte – eine Strafe, die bestätigte, was viele in der Silberbranche seit mehr als einem Jahrzehnt behauptet hatten. Doch auch nach der Geldstrafe änderte sich die Grundstruktur des Marktes nicht: JPMorgan blieb das Haus.
Das durchgesickerte Memo deutet darauf hin, dass diese Ära unter Zwang zu Ende geht. Dem Dokument zufolge beläuft sich das Netto-Short-Engagement von JPMorgan in Silber-Futures, Swaps und damit verbundenen Derivaten auf rund 6,22 Milliarden Unzen – eine Menge, die die jährliche weltweite Minenproduktion, die in den letzten Jahren bei etwa 800 bis 820 Millionen Unzen lag, in den Schatten stellt. Die Bank hat diese Position zwischen 2010 und 2024 zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von fast 18,47 Dollar pro Unze aufgebaut, aber da Silber derzeit zu einem Vielfachen dieses Niveaus gehandelt wird, belaufen sich die nicht realisierten Verluste nach internen Schätzungen auf etwa 377 Milliarden Dollar und werden als „kritische Bedrohung für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens” bezeichnet.
Dies ist nicht die Sprache des routinemäßigen Risikomanagements. Es ist die Sprache der Triage.
„Das Memo bezeichnet das Silberengagement von JPMorgan als „kritische Bedrohung für die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens” und weist die Bank an, Deckungsgeschäfte für eine Short-Position von 6,2 Milliarden Unzen zu initiieren.”
Drei Krisen, eine Schlussfolgerung: Deckung oder Tod
Das Memo identifiziert drei konvergierende Krisen, die eine sofortige Kehrtwende erzwingen: regulatorischer Druck, Lieferengpässe und ein internes Risikomodell, das sich gegen seine Schöpfer gewendet hat.
Erstens: die regulatorische Bedrohung. Am 30. Dezember 2025 berief die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine geschlossene Dringlichkeitssitzung mit der Geschäftsleitung von JPMorgan ein, um das Ausmaß der konzentrierten Silber-Short-Positionen der Bank zu erörtern. Die CFTC warnte, dass die Position von JPMorgan so groß geworden sei, dass sie das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes gefährde, und erließ eine Anweisung: Die Silber-Short-Position müsse innerhalb von 90 Tagen um mindestens 50 Prozent reduziert werden, sonst drohe eine Zwangsliquidation unter Notstandsbefugnissen.
Eine Reduzierung um 50 Prozent entspricht einem Kaufvolumen von rund 3,1 Milliarden Unzen bis Anfang April in einem Markt, der laut dem Silver Institute im Jahr 2024 etwa 820 Millionen Unzen produzierte und für 2025 auf 830 bis 835 Millionen Unzen prognostiziert wird. Das entspricht einer Komprimierung des weltweiten Minenangebots von fast vier Jahren auf ein einziges Quartal, eine Größenordnung, für die die vorhandene Liquidität einfach nicht ausgelegt ist.
Zweitens die Krise bei den Tresoren und Lieferungen. Eine am 31. Dezember 2025 abgeschlossene interne Prüfung ergab, dass die Tresore von JPMorgan etwa 380 Millionen Unzen lieferfähiges Silber enthielten, während sich die ausstehenden Verpflichtungen aus fälligen Termin- und OTC-Kontrakten für die nächsten sechs Monate auf insgesamt etwa 1,24 Milliarden Unzen beliefen. Die daraus resultierende Unterdeckung – rund 860 Millionen Unzen – setzt die Bank potenziellen Nichtlieferungsansprüchen aus, die laut Schätzungen des Memos 300 Milliarden Dollar übersteigen könnten, wenn Ersatzkosten, Schadenersatz und Strafzahlungen berücksichtigt werden.
Drittens: die Maschinenrevolte. Seit 2015 hat eine proprietäre Risiko-Engine, intern als „Silver VAR 9” bekannt, die Positionsgröße im Edelmetallbuch der Bank gesteuert, die Volatilität geglättet und die Fortsetzung der Short-Strategie als „beherrschbar” sanktioniert. Ende Dezember 2025 überschritt das Modell eine kritische Schwelle und prognostizierte eine Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent für ein katastrophales Verlustereignis innerhalb von sechs Monaten, wenn die Silber-Short-Position nicht drastisch reduziert würde. In der Praxis zeigten die Stressszenarien des Modells, dass die Silberpreise über 400 Dollar pro Unze steigen würden, wenn nicht sofort mit der Absicherung begonnen würde, wodurch das bestehende Engagement mit der Solvabilität unvereinbar würde.
Zusammengenommen lassen die drei Krisen der Bank nur zwei Wege offen: Zahlungsausfall oder vertikale Neubewertung.
Die Physik einer unmöglichen Deckung
Silber ist weder ein digitaler Vermögenswert, der auf Abruf herbeigezaubert werden kann, noch eine von der Zentralbank verwaltete Währung; es ist ein abgebautes, endliches Industrie- und Währungsmetall. Die Daten des Silver Institute zeigen eine weltweite Minenproduktion von rund 820 Millionen Unzen pro Jahr, wobei sich das kumulierte Versorgungsdefizit über fünf Jahre bis 2025 auf fast 800 Millionen Unzen beläuft, da die industrielle Nachfrage das neue Angebot übersteigt. Der größte Teil dieses Metalls gelangt nie in frei handelbare Börsenbestände, sondern wird im Rahmen langfristiger Verträge direkt in Sektoren wie Solarenergie, Elektronik und medizinische Anwendungen geliefert.
Vor diesem Hintergrund ist es strukturell unmöglich, eine Unterdeckung von 6,2 Milliarden Unzen stillschweigend zu decken. Realistisch gesehen stehen bestenfalls nur wenige hundert Millionen Unzen pro Jahr zur Verfügung, um spekulative Käufe und Bankdeckungen aufzufangen, ohne den Preis in die Höhe zu treiben. Die Modellierung des Memos selbst beziffert das wahrscheinliche Niveau einer „kontrollierten Explosion” auf etwa 412 Dollar pro Unze – den Preis, bei dem das Risikoteam von JPMorgan davon ausgeht, dass endlich neues Angebot und Verkäufe in ausreichender Größe auftreten könnten, um einen umfassenderen systemischen Zusammenbruch zu verhindern.
Der Ausführungsplan liest sich wie ein Kriegsplan. Januar: heimliche Akkumulation über außerbörsliche Geschäfte mit Bergbauunternehmen, staatlichen Stellen und Großaktionären, um offensichtliche Spuren an der COMEX zu vermeiden. Februar: Kontrollierter Kauf von Futures und Bereitstellung zur Lieferung, gerade genug, um die Spreads zu verengen, ohne Panik auszulösen. März: Beschleunigte Deckung über Futures- und OTC-Kontrakte hinweg, mit erwarteten Volatilitätsspitzen und steigenden Leasingraten. Der April markiert die 90-Tage-Frist der CFTC, einen Zeitraum, den das Memo als „maximale Intensität” beschreibt, da die Bank eine 50-prozentige Reduzierung ihres Short-Engagements nachweisen muss. Mai und Juni sind für Terminkontrakte zu erhöhten Preisen und die Stabilisierung um ein neues, höheres Gleichgewicht vorgesehen, in dem der ehemalige Unterdrücker zum dominierenden Käufer geworden ist.
Der entscheidende psychologische Faktor ist das Timing: Die frühen Phasen sind so gestaltet, dass sie normal aussehen.
„In einem Markt, der bereits seit mehreren Jahren mit Versorgungsdefiziten zu kämpfen hat, ist die Forderung, Milliarden Unzen Short-Covering zu absorbieren, keine Preisfindung – es ist eine Detonation.”
Vom Unterdrücker zum Käufer
JPMorgan ist nicht der einzige große Short-Player bei Silber, aber der größte und strukturell am stärksten in die Preisfindung durch die COMEX eingebettete. Wenn dieses Memo echt ist und die Bank nun einen erzwungenen Schwenk vom strukturellen Short-Player zum verzweifelten Käufer vollzieht, werden andere Banken dieses Signal sofort erkennen.
Kein Händler möchte der letzte Short-Seller in einem Markt sein, in dem die physischen Bestände knapp sind, die Börsenbestände sinken und sich die kumulierten Defizite bereits einer Milliarde Unzen nähern. Das wahrscheinliche Ergebnis ist nicht, dass eine Institution deckt, sondern eine Massenflucht von Gegenparteien, die sich gegenseitig überbieten, um aus synthetischen Engagements auszusteigen und sich Metall in einem Markt zu sichern, der die Nachfrage nicht zu Preisen bedienen kann, die auch nur annähernd den früheren Preisen entsprechen.
Die Geschichte zeigt, wie Börsen reagieren, wenn sie mit ungeordneten Bewegungen in dünnen physischen Märkten konfrontiert sind: Sie stellen den Handel ein, erhöhen die Margen, ändern die Regeln während des Handels und nehmen im Extremfall eine Barausgleichszahlung vor, anstatt die Lieferung zu erzwingen. Deshalb war der eigentliche Kampfplatz bei Silber nie der auf einem Bildschirm angezeigte Spotpreis, sondern die Verfügbarkeit von lieferbaren Unzen, wenn Stress auftritt.
Wenn JPMorgan – das Institut, dem seit langem vorgeworfen wird, Silber im Würgegriff zu halten – nun unter regulatorischem und mathematischem Druck versucht, 6,2 Milliarden Unzen zu decken, stellt sich für den breiteren Markt nicht die Frage, ob der Preis noch weiter steigen kann. Die Frage ist, wie schnell er sich bewegen kann, bevor das System gezwungen ist, zuzugeben, dass Papier und physisches Silber nie das gleiche Schlachtfeld waren.
Der Originalartikel ist hier: https://thesilverindustry.substack.com/p/the-unwinding-of-jp-morgans-62-billion?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_campaign=email-restack-comment&r=x9mbu&triedRedirect=true