    Aktien Frankfurt Schluss

    SAP-Einbruch und Geopolitik belasten Dax schwer

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Kursverlust zieht Dax um 2,07% nach unten.
    • Geopolitische Spannungen belasten deutschen Aktienmarkt.
    • Wall Street unter Druck, Microsoft-Aktie bricht ein.
    Aktien Frankfurt Schluss - SAP-Einbruch und Geopolitik belasten Dax schwer
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein massiver Kursverlust des Schwergewichts SAP hat am Donnerstag auch den Dax auf tieferes Niveau gezogen. Der Softwarekonzern hatte mit Quartalszahlen und Prognosen herbe enttäuscht. Als weiteren Belastungsfaktor für den deutschen Aktienmarkt führten Marktstrategen ins Feld, dass die Investoren den Fokus wieder stärker auf geopolitische Spannungen richteten, vor allem auf den sich verschärfenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

    Angesichts dieses Gegenwinds verlor der Dax 2,07 Prozent auf 24.309,46 Punkte. Knapp die Hälfte davon ging auf das Konto der schwachen SAP-Aktie. Nicht ganz so stark war der Druck auf die Kurse im MDax der mittelgroßen Börsenwerte. Er verlor 1,29 Prozent auf 31.233,68 Zähler.

    Am Nachmittag gerieten auch die Kurse an der Wall Street unter Druck, belastet vor allem von einer einbrechenden Microsoft -Aktie. Als Seismograf für die derzeitige Verfassung der Anleger verheiße die aktuelle Entwicklung nichts Gutes, schrieb Analystin Christine Romar von CMC Markets. Wenn etwa die USA in den kommenden Stunden oder Tagen den Iran erneut angriffen, "dann dürfte sich der Abwärtstrend in Frankfurt noch einmal deutlich beschleunigen", warnte die Analystin./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,15 % und einem Kurs von 354,6 auf Tradegate (29. Januar 2026, 17:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +54,97 %/+90,19 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss SAP-Einbruch und Geopolitik belasten Dax schwer Ein massiver Kursverlust des Schwergewichts SAP hat am Donnerstag auch den Dax auf tieferes Niveau gezogen. Der Softwarekonzern hatte mit Quartalszahlen und Prognosen herbe enttäuscht. Als weiteren Belastungsfaktor für den deutschen Aktienmarkt …
