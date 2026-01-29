Der Börsen-Tag
DAX & TecDAX brechen ein: SAP stürzt ab, Wall Street hält sich stabil
Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes kräftig nachgeben und vor allem Tech-Werte schwächeln, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus, wobei insbesondere die deutschen Technologiewerte unter Druck stehen. Der DAX verliert aktuell 2,02 Prozent auf 24.359,44 Punkte und gehört damit zu den schwächeren Indizes im deutschen Markt. Etwas besser hält sich der MDAX, der mittelgroße Werte umfasst: Er gibt um 1,24 Prozent auf 31.294,04 Punkte nach. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, liegt mit einem Minus von 1,69 Prozent auf 18.036,34 Punkten ebenfalls deutlich im roten Bereich. Besonders stark unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 3,95 Prozent auf 3.586,97 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Dies deutet auf eine ausgeprägte Schwäche im Technologiesektor in Deutschland hin. In den USA fallen die Kursverluste bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert nahezu stabil mit einem leichten Minus von 0,12 Prozent bei 48.919,91 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,96 Prozent auf 6.910,40 Punkte nach und zeigt damit eine schwächere Tendenz als der Dow, bleibt aber deutlich über den Rückgängen der deutschen Leitindizes. In der Gesamtbetrachtung verläuft der Handelstag in Europa deutlich schwächer als an der Wall Street. Während die US-Indizes nur verhalten nachgeben, verzeichnen die deutschen Börsen teils kräftige Abschläge, angeführt von den Technologiewerten im TecDAX.
DAX TopwerteSiemens führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 1.69% an, gefolgt von GEA Group mit 1.60% und Beiersdorf, das um 1.50% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet SAP den stärksten Rückgang im DAX mit -16.82%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3.54% und Scout24, das um -2.99% fiel. Diese negativen Werte heben die Schwäche einiger großer Unternehmen hervor.
MDAX TopwerteDie MDAX Topwerte werden von DWS Group angeführt, die um 5.69% zulegte. flatexDEGIRO folgt mit einem Anstieg von 3.17%, während Aurubis um 1.93% zulegte. Diese Werte verdeutlichen die Stärke im MDAX.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite steht AUTO1 Group mit einem Rückgang von -5.30%, gefolgt von IONOS Group mit -8.26% und PUMA, das um -8.85% fiel. Diese Flopwerte zeigen die Herausforderungen, mit denen einige MDAX-Unternehmen konfrontiert sind.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht Secunet Security Networks mit einem Anstieg von 9.37% hervor, gefolgt von Stabilus mit 4.09% und Vossloh, das um 1.11% zulegte. Diese positiven Entwicklungen sind ein Zeichen für das Wachstum in diesem Segment.
SDAX FlopwerteAuf der Flopseite verzeichnet SMA Solar Technology einen Rückgang von -5.44%, während SUESS MicroTec um -5.76% fiel und SILTRONIC AG mit -7.25% ebenfalls stark abgab. Diese Werte zeigen die Schwierigkeiten, die einige SDAX-Unternehmen haben.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Deutsche Telekom mit 0.96% und freenet mit 0.53% die besten Performer, während 1&1 mit -0.74% leicht im Minus liegt. Diese Werte reflektieren eine insgesamt stabile Entwicklung im TecDAX.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX Flopwerte sind geprägt von SILTRONIC AG mit -7.25%, IONOS Group mit -8.26% und SAP, das mit -16.82% den stärksten Rückgang verzeichnet. Diese negativen Trends sind besorgniserregend für den Sektor.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigt IBM mit einem Anstieg von 6.31% die beste Performance, gefolgt von Honeywell International mit 3.79% und Caterpillar mit 3.76%. Diese Unternehmen profitieren von positiven Marktbedingungen.
Dow Jones FlopwerteAuf der Flopseite steht Amazon mit einem Rückgang von -2.05%, während Salesforce um -7.66% fiel und Microsoft mit -11.96% einen signifikanten Verlust verzeichnete. Diese Flopwerte sind ein Hinweis auf die Herausforderungen im Technologiesektor.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Royal Caribbean Cruises mit einem Anstieg von 15.56%, gefolgt von Southwest Airlines mit 13.66% und Norwegian Cruise Line, das um 8.47% zulegte. Diese Werte spiegeln die Erholung im Reise- und Freizeitsektor wider.
S&P 500 FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die Flopwerte, angeführt von Workday (A) mit -9.57%, First Solar mit -10.68% und ServiceNow, das um -11.84% fiel. Diese Rückgänge zeigen die Herausforderungen, mit denen einige Unternehmen im S&P 500 konfrontiert sind.
