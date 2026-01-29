    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX nach jüngstem Höhenflug unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt mit minus 0,75 Prozent ab.
    • ATX unterbricht Rekordkurs, bleibt aber im Plus.
    • Bajaj Mobility meldet Gewinn trotz Umsatzverlust.
    Aktien Wien Schluss - ATX nach jüngstem Höhenflug unter Druck
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach einem Stimmungswechsel im Späthandel klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,75 Prozent auf 5.578,55 Einheiten. Der Leitindex unterbrach damit seinen jüngsten Rekordkurs. Seit dem Jahresauftakt liegt er fast fünf Prozent im Plus.

    Im Verlauf sorgte eine sehr schwache Tendenz an den US-Börsen auch in Europa für Verkaufsdruck. An der Wall Street sorgte ein enttäuschend aufgenommener Quartalsbericht von Microsoft für einen Abwärtssog. In Frankfurt belastete zusätzlich ein Kurseinbruch der SAP -Aktie den Dax .

    In Wien rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Millionen Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Milliarden verbucht. Die Bajaj-Titel sanken 1,5 Prozent.

    Von Analystenseite haben die Experten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV -Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro gesenkt. Die OMV-Papiere legten dennoch um 0,7 Prozent auf 50,10 Euro zu.

    Im Technologiebereich sanken AT&S um 3,8 Prozent. Voestalpine schwächten sich um 1,7 Prozent ab. Der Stahlkonzern trennt sich von seiner Tochterfirma Böhler Profil mit Sitz in Bruckbach in Niederösterreich. Der US-Konzern Kadant übernimmt das Werk

    Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,5 Prozent. Bawag fielen um 0,8 Prozent. Die Papiere der Erste Group verbilligten sich um zwei Prozent.

    Erneut gesucht präsentierten sich die Titel von Austriacard mit plus 6,7 Prozent. Bereits am Vortag waren die Papiere um neun Prozent hochgesprungen./ste/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 108,9 auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -7,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 618,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +55,00 %/+90,22 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
