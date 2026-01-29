BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal aktualisierte Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals seine Schätzungen. Für das Geschäftsjahr 2025 blieben diese im Wesentlichen unverändert, doch für 2026 senkte er sie leicht unter dem Einfluss von Währungseffekten./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 27,40EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

