BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ausstehenden Aufträge im Cloud-Bereich seien enttäuschend, aber durch den Effekt zeitlicher Verschiebungen erklärbar, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,63 % und einem Kurs von 166,7EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
