BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe 2025 alle Ziele erreicht, schrieb Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Diese hätten die Erwartungen übertroffen./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 32,52EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.
