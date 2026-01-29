BARCLAYS stuft DWS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,19 % und einem Kurs von 64,10EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

