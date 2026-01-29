BARCLAYS stuft DWS auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,19 % und einem Kurs von 64,10EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 59
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte