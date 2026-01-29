    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    MeVis: Zahlen 2024/2025, Prognose 2025/2026 & EUR/USD-Entwicklung

    Das Geschäftsjahr 2024/2025 ist von rückläufigen Kennzahlen geprägt, während für 2025/2026 trotz steigender Kosten ein moderates Umsatzwachstum erwartet wird.

    MeVis: Zahlen 2024/2025, Prognose 2025/2026 & EUR/USD-Entwicklung
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz für das Geschäftsjahr 2024/2025 beträgt € 16,1 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu € 17,0 Mio. im Vorjahr.
    • EBIT liegt bei € 2,1 Mio. mit einer Marge von 13 %, was einen Rückgang von 21 % im Vorjahr darstellt.
    • Ergebnis nach Steuern beträgt € 3,2 Mio. (20 % Marge), im Vergleich zu € 4,6 Mio. (27 % Marge) im Vorjahr.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein leicht steigender Umsatz zwischen € 17,5 Mio. und € 18,0 Mio. prognostiziert.
    • Erwartetes EBIT für 2025/2026 liegt zwischen € 1,0 Mio. und € 1,5 Mio., bedingt durch steigende Personalkosten und Umsatzwachstum.
    • Der Halbjahresfinanzbericht für 2025/2026 wird am 21. Mai 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,19450USD und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,19603USD das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.


    EUR/USD

    -0,01 %
    +1,61 %
    +1,49 %
    +2,94 %
    +14,61 %
    +10,09 %
    -1,57 %
    +10,31 %
    +24,01 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MeVis: Zahlen 2024/2025, Prognose 2025/2026 & EUR/USD-Entwicklung Das Geschäftsjahr 2024/2025 ist von rückläufigen Kennzahlen geprägt, während für 2025/2026 trotz steigender Kosten ein moderates Umsatzwachstum erwartet wird.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     