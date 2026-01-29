MeVis: Zahlen 2024/2025, Prognose 2025/2026 & EUR/USD-Entwicklung
Das Geschäftsjahr 2024/2025 ist von rückläufigen Kennzahlen geprägt, während für 2025/2026 trotz steigender Kosten ein moderates Umsatzwachstum erwartet wird.
- Umsatz für das Geschäftsjahr 2024/2025 beträgt € 16,1 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu € 17,0 Mio. im Vorjahr.
- EBIT liegt bei € 2,1 Mio. mit einer Marge von 13 %, was einen Rückgang von 21 % im Vorjahr darstellt.
- Ergebnis nach Steuern beträgt € 3,2 Mio. (20 % Marge), im Vergleich zu € 4,6 Mio. (27 % Marge) im Vorjahr.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein leicht steigender Umsatz zwischen € 17,5 Mio. und € 18,0 Mio. prognostiziert.
- Erwartetes EBIT für 2025/2026 liegt zwischen € 1,0 Mio. und € 1,5 Mio., bedingt durch steigende Personalkosten und Umsatzwachstum.
- Der Halbjahresfinanzbericht für 2025/2026 wird am 21. Mai 2026 veröffentlicht.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,19450USD und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,19603USD das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
