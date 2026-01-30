Aurubis stellt Giganten wie Rio Tinto, BHP oder Antofagasta in den Schatten

Das Geschäftsfeld umfasst sowohl die Primärproduktion von Kupfer als auch die Recyclingverarbeitung von Kupfer und anderen Metallen wie Gold, Silber, Nickel, Zink und Platingruppenmetallen. Darüber hinaus erzeugt Aurubis verschiedene Kupferprodukte wie Drahtstäbe, Profile, Flachwalzerzeugnisse und kontinuierlich gegossene Formen sowie Nebenprodukte wie Schwefelsäure und synthetische Mineralien.

Aurubis ist ein global tätiger Hersteller von Nichteisenmetallen mit Sitz in Hamburg, Deutschland. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecyclern und verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Schrotte, metallhaltige Recyclingmaterialien und industrielle Reststoffe zu Metallen in höchster Reinheit.

Zweitbester MDAX-Wert nach TKMS

Seit Jahresbeginn hat das Papier von Aurubis rund 35 Prozent zugelegt und gehört damit zu den besten Titeln, die der M-DAX derzeit zu bieten hat. Allein in dieser Woche hat die Aktie um fast neun Prozent zugelegt. Auslöser für den Anstieg war, dass die Hamburger zur Wochenmitte ihre Jahresprognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr erhöht haben.

Eine robuste Nachfrage nach Kupfer sowie anhaltend hohe Metallpreise sorgen für weiteren Auftrieb bei den Hamburgern. Vorstandschef Toralf Haag stellt nun ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 375 und 475 Millionen Euro in Aussicht, nachdem bislang eine Spanne von 300 bis 400 Millionen Euro genannt worden war. Zum Vergleich: Analysten waren zuvor davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis von 355 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 393 Millionen Euro verbessern würde.

Kupferpreise wieder im Aufwind

Die Kupferpreise sind am Donnerstag auf ein neues Rekordniveau gestiegen und haben erstmals die Marke von 14.000 US-Dollar je Tonne überschritten. Der Preissprung war Teil einer breit angelegten Rallye an den Metallmärkten, ausgelöst durch einen schwächeren US-Dollar sowie eine stark gestiegene Nachfrage von Investoren nach physischen Sachwerten.

Der maßgebliche Dreimonatskontrakt für Kupfer an der Londoner Metallbörse legte im asiatischen Handel zeitweise um 7,9 Prozent zu und erreichte mit 14.125 US-Dollar je Tonne ein Allzeithoch. Im weiteren Handelsverlauf gab der Preis etwas nach und notierte zuletzt bei 13.935 US-Dollar, was dennoch einem Tagesplus von 6,5 Prozent entsprach. Damit verzeichnete Kupfer die stärkste Intraday-Bewegung seit mehr als 16 Jahren.

Aktien reagieren

Auf diesen Preisanstieg hat nicht nur die Aktie von Aurubis reagiert. Auch die Aktien von Ero Copper, Southern Copper, Taseko Mines, Hudbay Minerals, Freeport-McMoran, Antofagasta, Rio Tinto, BHP und Glencore zogen zwischen zehn und drei Prozent in die Höhe. Geht es nach der Performance seit Jahresbeginn, spielt Aurubis auch in der vordersten Reihe mit.

Taseko Mines hat die Kupferkrone auf

Taseko Mines ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Förderung und Entwicklung von Kupfer- und anderen Metallprojekten in Nordamerika konzentriert.

Das Unternehmen betreibt den Gibraltar Mine in Zentral-British-Columbia, eine der größten Tagebau-Kupferminen Kanadas, und entwickelt in den USA das Florence Copper-Projekt in Arizona, das bei Produktionsbeginn 2026 eine bedeutende Ergänzung zur Kupferförderung darstellen soll. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um 44 Prozent zugelegt.

Southern Copper ist Taseko dicht auf den Fersen

Southern Copper Corporation ist ein großer, nordamerikanisch geprägter Kupferproduzent und integrierter Bergbaukonzern, der sich auf den Abbau, die Verarbeitung und Veredelung von Kupfer und anderen Metallen spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit von Southern Copper umfasst die gesamte Wertschöpfungskette – von der Exploration und dem Abbau von Erzen über das Mahlen, die Flotation und das Schmelzen bis hin zur Raffination von Kupfer und weiteren Metallen.

Zu den wichtigsten Produktionsstätten gehören große Tagebau‑Minen wie Toquepala und Cuajone in Peru sowie La Caridad und Buenavista in Mexiko. Dort werden Kupferkonzentrat, Anoden‑ und Kathoden‑Kupfer erzeugt. Zusätzlich produziert das Unternehmen Molybdän, Silber, Zink, Blei und Gold sowie Schwefelsäure als Nebenprodukte seiner metallurgischen Prozesse. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 43 Prozent zugelegt und liegt damit bei den Kupferaktien auf Platz 2 vor Aurubis.

Platz 4 geht an Hudbay Minerals

Hudbay Minerals ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold, Silber, Zink und Molybdän spezialisiert hat. Das operative Portfolio umfasst mehrere langfristige Bergbauaktivitäten in Nord- und Südamerika, darunter die Constancia-Mine in Peru, die Snow Lake-Operationen in Manitoba (Kanada) und die Copper Mountain-Mine in British Columbia (Kanada). Kupfer ist der bedeutendste Produktionsmetallwert, ergänzt durch erhebliche Gold- und Silberanteile als Nebenprodukte.

In jüngerer Zeit hat Hudbay seine Präsenz im Kupfersektor weiter gestärkt: Im Frühjahr 2025 erwarb das Unternehmen 100 Prozent der Copper Mountain-Mine, womit es seine Position als einer der größten Kupferproduzenten Kanadas ausbauen konnte. Die Aktie, die 2025 noch dei Krone in der Kupferbranche aufhatte, liegt mit einem Plus von rund 30 Prozent auf Platz 4 der bekanntesten Kupferwerte.

Freeport kann noch mithalten, Rio Tinto, BHP und Antofagasta hecheln hinterher

Mit einem Plus von rund 25 Prozent hält Freeport-McMoran noch den Anschluss an das genannte Quartett. Antofagasta und Rio Tinto hingegen geraten mit einem Plus von 15 Prozent und rund 14 Prozent etwas ins Hintertreffen. Auch BHP kann mit einem Plus von rund 13 Prozent seit Jahresbeginn nicht wirklich mithalten. Das Trio bleibt allerdings für konservative Anleger weiterhin ein sehr gut geeigneter Kupfer-Play.

Mein Tipp: Kupfer-Aktien bleiben heiß und Aurubis ist eine gute Wahl

Bei Kupferaktien stehen die Anleger vor der Qual der Wahl. Es gibt viele aussichtsreiche Player gerade in der Branche. Wer aber nicht gerne auf Bergbauaktien setzt, der findet mit Aurubis einen sehr guten Kupfer-Pick, der nicht den Risiken von Bergbau-Aktien unterliegt.

Die Aktie ist zwar mit einem geschätzten KGV von rund 20 für das laufende Jahr ist zwar kein absolutes Schnäppchen mehr, aber auch noch nicht zu teuer bewertet. Beim nächsten Rücksetzer des Papiers können Anleger, die im Bereich Kupfer mitspielen möchten, sich die Aktie ruhig ganz genau anschauen.

Das Papier von Aurubis befindet sich auch im passiven Depot der wO Börsenlounge. Dort liegt der Wert über 40 Prozent im Plus. Das Depot hat seit Jahresbeginn rund 25 Prozent zugelegt. Schauen Sie doch mal in die Sendung von Aktienexperten Markus Weingran und sichern Sie sich interessante Aktienvorschläge.

