    IPO

    Asta Energy legt Ausgabepreis bei Börsengang auf 29,50 Euro je Aktie fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Asta Energy Solutions: IPO-Preis 29,50 Euro/Aktie
    • 6,45 Millionen Aktien, Marktkapitalisierung 420 Mio. Euro
    • Tojner bleibt Mehrheitseigentümer mit 54,7% Anteil
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Wien/Oed-Öhling (dpa-AFX) - Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions , der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, hat für den Börsengang in Frankfurt am Freitag einen Angebotspreis von 29,50 Euro je Aktie festgesetzt. Der Preis liegt damit am oberen Ende der vor wenigen Tagen angekündigten Preisspanne von 27,50 bis 29,50 Euro. Insgesamt würden 6,45 Millionen Aktien platziert, davon 4,24 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

    Basierend auf dem Angebotspreis rechnet die Gesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von rund 420 Millionen Euro. Der Streubesitz soll bei rund 39 Prozent liegen. Asta erwartet laut Eigenangaben einen Bruttoemissionserlös von rund 125 Millionen Euro, einschließlich Umplatzierungen und Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) belaufe sich das Platzierungsvolumen auf 190 Millionen Euro.

    Tojner bleibt Mehrheitseigentümer

    Nach dem Börsengang sollen die beiden bisherigen Eigentümerfirmen ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH, die von Tojner kontrolliert werden, gemeinsam Mehrheitsaktionäre bleiben. Der kombinierte Anteil belaufe sich auf etwa 54,7 Prozent - unter der Annahme, dass die Mehrzuteilung komplett ausgeschöpft wird.

    Das Unternehmen hat sich bereits im Vorfeld des IPO die Unterstützung prominenter Geldgeber gesichert. Siemens Energy sowie mehrere Fonds hätten sich verpflichtet, Aktien im Wert von insgesamt rund 55 Millionen Euro zu zeichnen. Siemens Energy alleine steuere rund 25 Millionen Euro bei. Die Zuteilung an Privataktionäre betrage rund 1,2 Prozent des gesamten Platzierungsvolumens./bel/kre/APA/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 145,1 auf Tradegate (29. Januar 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +10,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 115,82 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 162,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+20,40 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
